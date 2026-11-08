Barreras contra la caída de piedras en Sarroqueta

La barrera dinámica que se ha instalado en la ladera . - AJUNTAMENT EL PONT DE SUERT

El ayuntamiento de El Pont de Suert ha instalado una barrera dinámica de protección contra desprendimientos de rocas en un espolón rocoso situado sobre el núcleo de Sarroqueta, localidad que se resguarda en parte bajo una gran formación rocosa.

La actuación responde a las recomendaciones técnicas del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) y busca reducir los riesgos derivados de posibles caídas de piedras en las casas.

La nueva malla tiene cuatro metros de altura y diez metros de longitud. Está diseñada para interceptar posibles bloques desprendidos y absorber la energía de los impactos, con el objetivo de aumentar la seguridad de las viviendas y de las personas que residen o transitan por la zona. La intervención se enmarca en las actuaciones de prevención de riesgos geológicos y de protección de los núcleos de población del municipio.

Los trabajos han sido ejecutados por la empresa Inaccés Geotècnia Vertical, y han contado con una inversión total de 31.500 euros, de los que la Diputación ha aportado 28.663 euros, mientras que el ayuntamiento ha asumido el resto.

La alcaldesa de El Pont de Suert, Iolanda Ferran, explicó que el consistorio solicitó un informe al cartográfico para hacer un diagnóstico de la zona. Según Ferran, el estudio determinó que, aunque podía desprenderse alguna pequeña piedra, no existía un peligro inminente, pero sí era necesario proteger el área para evitar que un desprendimiento de la roca pudiera afectar a las viviendas.

La zona afectada corresponde a una urbanización de casas construida alrededor del año 2004, situada bajo el espolón rocoso. La instalación de la barrera es una medida preventiva para minimizar las consecuencias de un posible desprendimiento.

Ferran añadió que el informe técnico concluye la necesidad de “coser con acero” la montaña por dentro para evitar daños de mayor magnitud. Esta segunda fase, sin embargo, se abordará más adelante debido a su coste, que supera los 100.000 euros.

La barrera dinámica no elimina el riesgo geológico, pero es una primera protección frente a caídas superficiales de rocas. La consolidación interior de la ladera requerirá una intervención más compleja para estabilizar la formación rocosa, que predomina en este núcleo de El Pont de Suert.