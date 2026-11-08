Campaña para recuperar una locomotora del año 1900 que operó en la línea de la Sucrera

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Una de las antiguas locomotoras de vapor del Trenquet de la Sucrera, el ferrocarril que conectaba Mollerussa con Balaguer pasando por Menàrguens, podría volver a funcionar más de siete décadas después de la desaparición de la línea. El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova ha impulsado una campaña de micromecenazgo para restaurar la locomotora número 3, construida en Berlín en 1900, y recuperar así una parte de la historia industrial del Pla d’Urgell y la Noguera. El proyecto se presentó ayer en el Espai Cultural dels Canals d’Urgell de Mollerussa. El director del museo, Jordi Sasplugas, explicó que el objetivo no es restaurar la máquina para exhibirla, sino devolverla a su estado operativo. Así, se ha puesto en marcha una campaña de donativos a través de la plataforma Verkami, con aportaciones a partir de 25 euros y diferentes recompensas para los participantes. La previsión es iniciar los trabajos de restauración en 2027. La locomotora formaba parte de un conjunto de seis máquinas que prestaban servicio en el antiguo carrilet. Tras el cierre de la línea, fue vendida como chatarra junto con otras locomotoras, pero acabó en manos de un coleccionista que la instaló en un restaurante de Dénia. Posteriormente pasó a un propietario de Castellón que pretendía recuperar otro ferrocarril histórico, un proyecto que nunca llegó a materializarse. Finalmente, la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Castellón la cedió al museo de Móra la Nova.

La directora del Patronat dels Canals d’Urgell, Maribel Pedrol, recordó que la Sucrera de Menàrguens fue una de las primeras grandes industrias que aprovecharon el regadío. La fábrica, impulsada por Manuel Bertrand, necesitaba transportar remolacha, lo que motivó la construcción del ferrocarril.