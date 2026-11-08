La Fira de la Tardor de Sort acaba en positivo: más de un centenar de paradistas y unos 6.000 visitantes

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La Fira de la Tardor de Sort de Sort concluye este domingo después de un fin de semana en que ha acogido además de un centenar de paradistas y ha recibido a unos 6.000 visitantes. La programación contaba con actividades diversas para todos los públicos, entre las más destacadas estaba el concurso de oveja Xisqueta.

El tiro de inicio se dio este viernes y desde entonces el público ha podido asistir a varias propuestas y talleres. La gastronomía ha tenido un papel destacado, con el concurso de ratafía o la muestra culinaria de la Gessamí Caramés, quien ha preparado una receta con cuello de cordero.

La ganadería ha estado presente en la feria de diferentes maneras, con la novedad de este año en el concurso de oveja Xisqueta, donde ha habido un jurado de 20 personas. Igual que las propuestas culturales vinculadas a la trashumancia

El interés de los participantes también se ha visto en talleres y conciertos, entre otros actos culturales programados. En total, el balance de la edición de este año ha sido muy positivo, tanto por el público como por el número y variedad de puestos, según la organización y el ayuntamiento de la localidad.