Lleida mantiene la tercera tasa más alta del Estado de delitos sexuales

Lleida volvió a situarse en 2025 como la tercera provincia con la mayor tasa de delitos sexuales. Según el informe publicado por el ministerio del Interior, el año pasado la tasa se situó en 6,7 hechos conocidos contra la libertad sexual por cada 10.000 habitantes, por delante de las otras provincias catalanas en un ranking liderado por Baleares (7,7) y Bizkaia (6,7). Sin embargo, se ha registrado un ligero descenso respecto a 2024, cuando la tasa fue de un 7.

Esto se debe a que, según Interior, el año pasado las denuncias por violencia sexual registraron un ligero descenso respecto a 2024, con hasta 306 casos conocidos por los cuerpos policiales en las comarcas leridanas, un 3,7% menos respecto a un año antes. Por tipología, cerca del 37% fueron por agresiones sexuales con penetración (violación), con un total de 112. Las cifras también indican, no obstante, que las denuncias por pornografía de menores se han disparado en el último año, con un total de 17 casos conocidos en 2025 frente a los 8 de 2024. Entretanto, hubo una docena de denuncias por grooming, que consiste en el contacto con menores de 16 años mediante telecomunicaciones, una cifra que se mantiene en los últimos tres años. Asimismo, se tuvo conocimiento de cuatro casos de acoso sexual, cuatro por exhibicionismo, dos por prostitución y uno, por corrupción de menores.

En 2025, los diferentes cuerpos policiales arrestaron o investigaron a 146 personas en las comarcas leridanas por delitos contra la libertad sexual. Esto supone un descenso del 40,4% respecto a un año antes. Del total, 48 fueron por violación y nueve por pornografía de menores. En cuanto a las victimizaciones, el ministerio señala que el año pasado se registraron 289 en la provincia de Lleida, un 15,7% menos. Por pornografía de menores, se dispararon significativamente, con 16 victimizaciones en 2025, cinco veces más que en 2024. En su conjunto, más de la mitad fueron por sufrir una agresión sexual y el 29%, una violación.

En cuanto al perfil, el informe del ministerio apunta a que el 43% de las víctimas de violencia sexual en las comarcas leridanas son menores de edad. Concretamente, el 19,3% tenía menos de 13 años y el 23,6%, entre 14 y 17 años. Cerca de cuatro de cada diez victimizaciones por violación en la provincia fueron contra menores de edad, según los datos de Interior. El 81% de las víctimas de delitos sexuales en la demarcación, independientemente de la edad, son mujeres.

Esta semana se publicó un estudio elaborado por la Universitat de Barcelona y la UOC en el que se indicaba que el 10,2% de los hombres adultos en España ha tenido, al menos una vez en la vida, alguna conducta de violencia sexual que implica a menores de 18 años.