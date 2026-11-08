Lleno en la primera sesión de la Mostra de cortometrajes de Les Valls d’Àneu

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La sala de plenos del ayuntamiento de Espot se llenó ayer de público en la primera sesión de la XI Mostra Internacional de cortometrajes de Les Valls d'Àneu, CurtÀneu. Según explicó la presidenta de la Associació Cineasta Curtàneu, Gemma Tizón, “ahora mismo nos encontramos al 60% del aforo lleno para todas las sesiones y esperamos completar a lo largo de los días”. Por la mañana la sala Àrnica del Consell Cultural de Les Valls d'Àneu acogió el taller de guión Trobar la veu pròpia en l’escriptura de guions cinematogràfics a cargo de Joan Pàmies. Hoy tendrá lugar el segundo taller abierto al público a cargo de Marc Obiols con el título Mira, clica i crea fotografia amb smartphone también en el Consell Cultural. La Mostra Internacional tendrá 11 sesiones oficiales y 7 escolares, además de 4 talleres, dos abiertos al público y dos escolares en 9 días de programación. Hoy también se celebrará una sesión dedicada al cine de animación en colaboración con la Mostra Internacional del Cinema d’Animació Animac. De las 75 obras seleccionadas, 36 están dirigidas por mujeres y son de producción catalana. Hasta el día 15 se proyectarán 75 cortometrajes de todo el mundo de Espot, Sorpe, Escaló, Esterri d’Àneu, Isil y València d’Àneu.