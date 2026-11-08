Muere un motorista en l'N-141, al término de Bossòst, en la Vall d'Aran

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Un motorista ha muerto en un accidente en el término municipal de Bossòst, en la Vall d'Aran, este domingo por la tarde. La vía se ha cortado en los dos sentidos de la marcha, según informa el Servicio Catalán de Tráfico.

El accidente ha sido en el punto kilométrico 4,6 de l'N-141, con una motocicleta implicada y, en consecuencia, el motorista ha muerto, según Trànsit. Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 16 horas y se han activado cinco patrullas y tres de los Pompièrs de Arán. A lo largo de la tarde se ha cortado la vía y después se ha dado paso alternativo. A las 19 horas aproximadamente se ha normalizado la situación tránsito. Las causas del accidente todavía se investigan.