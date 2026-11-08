Nueva museografía para el Palau Comtal de Balaguer

El Museu de la Noguera renovará las vitrinas, el mobiliario y los recursos audiovisuales del espacio dedicado al Palau Comtal d’Urgell, una de las áreas de su exposición permanente. El Instituto Municipal Progrès i Cultura (IMPIC) ha licitado el contrato por 64.000 euros. La intervención busca dar mayor protagonismo a las piezas representativas del arte y la vida cotidiana del palacio de los Comtes d’Urgell del Castell Formós, del que se conservan restos, al tiempo que mejora su conservación, protección y presentación al público. El proyecto contempla una renovación integral de los elementos expositivos y la incorporación de nuevos contenidos audiovisuales para hacer más comprensible el relato histórico del espacio y facilitar su interpretación a visitantes. También se incorporarán nuevos elementos de iluminación y grafismo, vinilos y reproducciones en tres dimensiones con las piezas más representativas.

El proyecto incluye nuevas vitrinas, mesas táctiles que permitirán ofrecer una experiencia más accesible y participativa. Se prevé la creación de dos nuevos vídeos que darán la bienvenida a los visitantes y explicarán contenidos vinculados al Palau Comtal y su historia con Balaguer. Este material podrá escucharse en catalán, castellano, francés e inglés. Esta actuación cuenta con financiación del departamento de Cultura.