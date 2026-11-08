Orden para desahuciar a un fallecido hace seis meses en un piso en Andorra

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Situación insólita en Andorra, después de que se tratara de ejecutar el desahucio de una vivienda cuyo propietario e inquilino, de 64 años, había fallecido meses atrás. Según publica el Diari d’Andorra, el último residente y destinatario de la orden de ejecución fue hallado muerto en el interior de la vivienda, cuando ya hacía un mes que estaba muerto, el pasado mayo.

Su expareja, destinataria de la otra orden de ejecución, según informó el mismo diario, hace tiempo que vive en España. Ninguno de los dos edictos, sin embargo, indican la titularidad del contrato ni el motivo del litigio por desahucio.

Fuentes jurídicas consultadas por el Diari d’Andorra señalaron en la edición de ayer que la muerte de un inquilino no autoriza automáticamente al propietario a entrar al piso. El procedimiento depende, añaden, “de si se comunica o no” la defunción del inquilino y de quien figura en el contrato. Si no hay acuerdo, se debe acudir a la vía legal para recuperar la propiedad.

El mismo diario indica que el día de la ejecución de la orden, que está previsto para el próximo 19 de noviembre, se podría comprobar la situación de la vivienda y formalizar la entrega de la posesión, aunque no se encuentre a nadie.