La Pobla de Segur celebra el 75 aniversario de la llegada del ferrocarril

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Pasa media hora del mediodía del 13 de noviembre de 1951. Es martes, y una lluvia persistente cae sobre La Pobla de Segur. El pueblo, sin embargo, está repleto de júbilo: el tren llega por fin a la flamante estación que, solo años antes, aún era un sueño.

Habían transcurrido 95 años desde que se hablara por primera vez de conectar Baeza, en Jaén, y la localidad francesa de Saint-Girons —a 30 kilómetros de la frontera— pasando por Lleida y el Pallars. “Era un delirio”, explica el doctor en Historia Carles Gorini, quien añade que esta “gestación tan larga” estaba vinculada con los tratados entre España y Francia para llevar el ferrocarril hasta las colonias de ambos países en África. El proyecto del tramo leridano se aprobó en 1892, pero las crisis internacionales y la falta de interés del capital privado, según Gorini, retrasaron el inicio de las obras hasta 1907. El Estado las asumió “con su rapidez característica”, ironiza Gorini, y el tren no llegó a Balaguer hasta 1924.

El túnel del coll de Porta, durant l’excavació. - RAMON GUIMÓ/ARXIU ANTONI NEBOT

La Guerra Civil paró las obras hasta 1949, cuando comenzó a construirse el tramo hacia el Pallars, donde se tuvieron que perforar 36 túneles y construir puentes, como los de Àger o Santa Linya. La dificultad de los trabajos retrasó la apertura del segundo trayecto, entre Balaguer y Cellers en julio de 1949, pero las obras se aceleraron a partir de entonces, y el tren llegó a Tremp en septiembre de 1950 y a La Pobla un año más tarde.

Además de dotar al Pallars de una conexión ferroviaria directa con Lleida, la llegada del tren también “transformó la evolución urbana de Balaguer, Tremp y La Pobla”, subraya Carles Gorini, ya que en los tres casos se establecieron barrios nuevos alrededor de la estación, donde se creó actividad económica e inmobiliaria, además de favorecer la llegada de turistas. Esta dinámica se vio truncada en los 70, cuando la línea empezó a perder usuarios y provocó que el Gobierno central la declarara deficitaria y planteara su continuidad en 1984. El Volem lo tren atronó a partir de entonces por las calles del Pallars y de Lleida (ver desglose), y obligó a la Generalitat y a la Diputación a asumir el déficit del servicio.

Un tren creuant el viaducte de Santa Linya. - FERRAN LLAURADÓ

Tres cuartos de siglo después de su nacimiento, la línea es ahora ejemplo de eficiencia. El traspaso de Renfe a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, completado en 2016, ha mejorado la infraestructura y modernizado los convoyes. Y también hay más frecuencias que incluso conectan con la alta velocidad. El resultado es un crecimiento continuo de pasajeros que en 2025 llegó a los 486.859 viajes. Todo un récord que bien vale una celebración.

Protesta a Lleida contra les retallades a la línia el 2012. - LLEONARD DELSHAMS