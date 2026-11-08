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La Pobla de Segur celebra el 75 aniversario de la llegada del ferrocarril

La línea dio lugar a nuevos barrios y creó riqueza, y en 2025 transportó más de 485.000 usuarios

Les autoritats aplaudeixen l’arribada del tren a l’estació de la Pobla de Segur el 13 de novembre del 1951. - ARXIU FELIU IZARD

Les autoritats aplaudeixen l’arribada del tren a l’estació de la Pobla de Segur el 13 de novembre del 1951. - ARXIU FELIU IZARD

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ALBERT BATLLE

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Pasa media hora del mediodía del 13 de noviembre de 1951. Es martes, y una lluvia persistente cae sobre La Pobla de Segur. El pueblo, sin embargo, está repleto de júbilo: el tren llega por fin a la flamante estación que, solo años antes, aún era un sueño.

Habían transcurrido 95 años desde que se hablara por primera vez de conectar Baeza, en Jaén, y la localidad francesa de Saint-Girons —a 30 kilómetros de la frontera— pasando por Lleida y el Pallars. “Era un delirio”, explica el doctor en Historia Carles Gorini, quien añade que esta “gestación tan larga” estaba vinculada con los tratados entre España y Francia para llevar el ferrocarril hasta las colonias de ambos países en África. El proyecto del tramo leridano se aprobó en 1892, pero las crisis internacionales y la falta de interés del capital privado, según Gorini, retrasaron el inicio de las obras hasta 1907. El Estado las asumió “con su rapidez característica”, ironiza Gorini, y el tren no llegó a Balaguer hasta 1924.

El túnel del coll de Porta, durant l’excavació. - RAMON GUIMÓ/ARXIU ANTONI NEBOT

El túnel del coll de Porta, durant l’excavació. - RAMON GUIMÓ/ARXIU ANTONI NEBOT

La Guerra Civil paró las obras hasta 1949, cuando comenzó a construirse el tramo hacia el Pallars, donde se tuvieron que perforar 36 túneles y construir puentes, como los de Àger o Santa Linya. La dificultad de los trabajos retrasó la apertura del segundo trayecto, entre Balaguer y Cellers en julio de 1949, pero las obras se aceleraron a partir de entonces, y el tren llegó a Tremp en septiembre de 1950 y a La Pobla un año más tarde.

Además de dotar al Pallars de una conexión ferroviaria directa con Lleida, la llegada del tren también “transformó la evolución urbana de Balaguer, Tremp y La Pobla”, subraya Carles Gorini, ya que en los tres casos se establecieron barrios nuevos alrededor de la estación, donde se creó actividad económica e inmobiliaria, además de favorecer la llegada de turistas. Esta dinámica se vio truncada en los 70, cuando la línea empezó a perder usuarios y provocó que el Gobierno central la declarara deficitaria y planteara su continuidad en 1984. El Volem lo tren atronó a partir de entonces por las calles del Pallars y de Lleida (ver desglose), y obligó a la Generalitat y a la Diputación a asumir el déficit del servicio.

Un tren creuant el viaducte de Santa Linya. - FERRAN LLAURADÓ

Un tren creuant el viaducte de Santa Linya. - FERRAN LLAURADÓ

Tres cuartos de siglo después de su nacimiento, la línea es ahora ejemplo de eficiencia. El traspaso de Renfe a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, completado en 2016, ha mejorado la infraestructura y modernizado los convoyes. Y también hay más frecuencias que incluso conectan con la alta velocidad. El resultado es un crecimiento continuo de pasajeros que en 2025 llegó a los 486.859 viajes. Todo un récord que bien vale una celebración.

Protesta a Lleida contra les retallades a la línia el 2012. - LLEONARD DELSHAMS

Protesta a Lleida contra les retallades a la línia el 2012. - LLEONARD DELSHAMS

“La despoblación no es incompatible con el tren”

El traspaso de la línea de La Pobla a la Generalitat (2004) preveía mantener a Renfe al frente de la gestión. La crisis financiera de 2012, sin embargo, comportó la reducción temporal del servicio considerablemente, lo que volvió a movilizar al territorio bajo el lema Volem lo tren, el mismo que en los 80 consiguió salvar la línea. Aquella campaña reivindicativa volvió a tener éxito, y según Carles Gorini, “demuestra la virtud” de este trazado ferroviario. “No es cierto que el despoblamiento y el ferrocarril sean incompatibles”, afirma este doctor en Historia, ya que, en su opinión, “no hay buenos o malos territorios para el tren, sino que hay mejores y peores explotaciones del servicio: unas más centradas en el servicio a la comunidad”, en referencia a la actual, en la que se ha logrado generar demanda a partir de una oferta competitiva, “y otras que se hacen con otros criterios”.En este sentido, Gorini señala “la ventana de oportunidad para el ferrocarril en Lleida” que se abre con la entrada de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en la línea de Manresa (prevista para marzo de 2027), porque, en su opinión, “parece que lejos de las aglomeraciones de Rodalies en Barcelona o de la alta velocidad, no haya nada más”.

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