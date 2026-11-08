Renuevan la pasarela peatonal y los baños públicos de Barruera

La Vall de Boí ha aprobado la mejora del Passeig Sant Feliu de Barruera, donde instalará nuevos baños y una pasarela renovada. Los trabajos, que contemplan una inversión de más de 155.000 euros, incluyentres intervenciones distintas.

Una es la renovación integral de la pasarela peatonal de 81 metros de longitud que conecta el Passeig Sant Feliu con la iglesia románica. Se sustituirá el suelo por madera de pino tratada y antideslizante, además de sanear la estructura metálica y la reparación de las barandillas e iluminación. En segundo lugar, se construirán unos nuevos baños públicos de 25 metros cuadrados, ubicados bajo la escalera metálica existente. El equipamiento contará con una cabina totalmente adaptada para personas con movilidad reducida. Por último, se pavimentará un tramo de 136 metros lineales en la zona de entrada a Barruera.

La alcaldesa de La Vall de Boí, Sònia Bruguera, explicó que los baños actuales están obsoletos y deben cerrarse en invierno debido al frío, ya que las tuberías se quedan heladas y los desagües no funcionan correctamente. Las obras buscan mejorar la accesibilidad, la seguridad y los servicios, vinculado a uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos como es la iglesia.