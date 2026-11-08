Joan Talarn visita en Martinet la adaptación de un camino y el nuevo consultorio

Visita de la comitiva en uno de los tramos acondicionados. - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

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La diputación de Lleida ha acondicionado unos 12 kilómetros de caminos junto al río Segre, entre Martinet y Bellver de Cerdanya, un tramo a los pies de la sierra del Cadí de la via blava del Segre. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, visitó ayer la actuación, financiada con fondos europeos Next Generation a través del proyecto Naturalment Lleida, ha supuesto una inversión de unos 320.000 euros. Las obras han consistido en adecuar, reforzar y señalizar senderos ya existentes para facilitar su uso a peatones y ciclistas.

Por su parte, el ayuntamiento de Prullans solicitó formar parte del recorrido, pero su incorporación requeriría construir un puente sobre el Segre ya que el camino transcurre por la otra orilla. La Diputación asegura que seguirá apostando por las vías azules mediante nuevos proyectos, después de completar las actuaciones previstas en el programa Naturalment Lleida.

Talarn también visitó el nuevo consultorio médico de Montellà i Martinet, financiado por la institución provincial con una inversión de 125.000 euros. El equipamiento, ubicado en la plaza de Sant Eloi de Martinet, sustituye al antiguo consultorio, que presentaba deficiencias estructurales.