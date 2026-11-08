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Vilaller vuelve a tener servicio de farmacia después de seis meses

La jubilación del antiguo titular y la falta de relevo obligaron a cerrar

El local que acollia la farmàcia de Vilaller que tornarà a obrir aviat. - AIDÉ ROBLES

El local que acollia la farmàcia de Vilaller que tornarà a obrir aviat. - AIDÉ ROBLES

Esmeralda Farnell
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Esmeralda FarnellRedactora de Comarques

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Vilaller cuenta desde esta semana con el servicio de farmacia tras permanecer sin atención farmacéutica desde el pasado mes de mayo, cuando la jubilación del antiguo titular provocó el cierre del establecimiento ante la falta de relevo. 

La farmaciola abre de lunes a viernes. Los lunes, miércoles y viernes atiende por la mañana de 10.15 a 13.15 horas y por la tarde de 17.00 a 19.00 horas. Los martes y jueves mantendrá la apertura matinal igual pero permanecerá cerrada por la tarde. El cierre de la antigua farmacia obligó a los vecinos a desplazarse hasta El Pont de Suert o Barruera para adquirir medicamentos.

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