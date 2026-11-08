La oveja xisqueta reina hoy en la Fira de Tardor de Sort en la XX Mostra y el X concurso para premiar los mejores ejemplares

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La oveja xisqueta será hoy la protagonista de la XX Mostra de esta raza en la Fira de Tardor de Sort que también acogerá el X concurso para premiar a los mejores ejemplares. La convocatoria prevé reunir alrededor de 90 animales de 15 ganaderías. Durante la mañana también se organizará una jornada para aprender a hacer de jurado y distinguir los mejores ejemplares de la raza, así como una demostración de prácticas tradicionales de control con ganxo i crestons. La entrega de premios se hará a las 13.00 horas y también se elegirá el rebaño de ovejas ideal con los ejemplares más destacados del concurso. Los oficios tradicionales también tendrán protagonismo en la gincana por las calles de la capital.

La Fira comenzó ayer con varias exposiciones por la mañana sobre la trashumancia y la historia del certamen a lo largo de los años. De las 10.00 a las 16.00 horas se recogieron muestras para participar en el 16º Concurs de Ratafia a cargo del Projecte Recossira de la Fundació Casanovas-Sansa. De las 11.30 a las 13.00 horas se celebró la jornada Cuinem corder xisquet con la cocinera televisiva Gessamí Caramés.

Durante la mañana también hubo ballada de sardanas y un espectáculo de circo, además de un concierto vermut que animó el recinto que se llenó de cientos de visitantes durante toda la jornada. Como acto previo el viernes hubo una proyección sobre la trashumancia.