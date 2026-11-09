Agramunt, sede de la muestra de cine árabe y mediterráneo de Catalunya

Presentación del film y el debate que se organiza en Agramunt. - AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

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Agramunt se convertirá, el jueves 12 de noviembre, en una de las nuevas sedes de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya, que este año celebra su 20 aniversario ampliando su presencia territorial. La proyección de la película Paciència, paciència. Tu aniràs al Paradís!, dirigida por la realizadora de origen argelino Hadja Lahbib, tendrá lugar a las 19.00 en el Espai Cívic.

La película retrata la vida de un grupo de mujeres magrebíes que, a finales de los años sesenta, dejaron atrás su país para seguir a sus maridos hacia una tierra desconocida. Quince años después, algunas comienzan a descubrir nuevas formas de emancipación y libertad. La película las acompaña en este proceso de descubrimiento.

Después de la proyección, habrá un coloquio con Fatiha el Mouali Samadi, economista, técnica de acogida, activista antirracista y profesora, conducido por Víctor Cabral, de la Fundació Solidària Flama.

La muestra ha contribuido a dar a conocer estas sociedades desde una mirada propia y se ha consolidado como un espacio de debate. Gracias a la colaboración de la Fundació Solidària Flama llega a Agramunt, en una iniciativa que también cuenta con Òmnium Segarra-Urgell y la asociación de mujeres l’Esbarjo.