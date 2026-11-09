Impuls Pirinenc, la nueva formación política del Alt Pirineu que se presentará a las próximas elecciones municipales

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El Alt Pirine cuenta desde este noviembre con la nueva formación política Impuls Pirenenc. Este nuevo partido político, que contribuirá a las elecciones municipales federado con las Candidatures de Progrés (CP), quiere "incidir directamente" en las decisiones que afectan al presente y al futuro de las comarcas de montaña.

Impuls Pirinenc es un proyecto promovido por personas con experiencia a las instituciones, que viven y trabajan al Alto Pirineo, y que buscan reforzar la representación institucional y su influencia en los centros de decisión. El nuevo partido político se define como "un movimiento plural, transversal, progresista y con total autonomía territorial".

Desde Impuls Pirinenc defienden que la experiencia institucional de algunos de sus miembros los ha demostrado que la mejor fórmula para incidir de verdad en las políticas que se aplican en el territorio, es "haciendo de puente efectivo entre la gente que vive al Alt Pirineu y la administración".

En este sentido, con el fin de vehicular este objetivo, y de cara a las elecciones municipales del 2027, la formación se ha federado con las Candidatures de Progrés (CP), una alianza que "garantiza la máxima utilidad política manteniendo intacta la identidad y cumplimiento con el territorio".

Las propuestas del partido

La hoja de ruta del nuevo partido se centra en "propuestas realistas y alejadas de promesas incumplidas o poco adaptadas en el territorio". Les suyas prioridades son "fijar y potenciar los servicios esenciales como una sanidad próxima y de calidad, una educación adaptada en el territorio, vivienda accesible y mejores conexiones tan digitales como por carretera".

Al mismo tiempo, también apuesta por la reactivación de la industria local y el blindaje del sector agroalimentario, señalando al campesinado como la pieza clave para garantizar el relevo generacional y la protección del entorno natural. Todo eso con la voluntad de fijar a la gente en el territorio y ser al mismo tiempo atractivos para que otras personas quieran venir a vivir y trabajar al Alt Pirine.