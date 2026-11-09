El Molí Folk, un festival memorable

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Talladell vivió el fin de semana una memorable segunda edición de El Molí Folk. El festival reunió a decenas de personas alrededor de la música de raíz, la cultura popular, el circo y la memoria compartida, convirtiendo el Espai Molí en un punto de encuentro muy especial para vecinos y visitantes.

La jornada del sábado comenzó con el taller participativo Teixint memòries, a cargo de la compañía If Circus. La actividad, abierta a todo el mundo y pensada especialmente para mujeres mayores de 60 años, se llenó de participantes, que trabajaron con entusiasmo en una pieza colectiva que se pudo ver el domingo dentro del espectáculo de circo Melic. Al mediodía, hubo vermut y un concierto de Sorguen y por la tarde el festival continuó con un pasacalles de nans. Colles de Tàrrega, Vilagrassa y Granyena de Segarra, llenaron las calles. El pasacalles se completó con la actuación dels Quatrevents. La cena popular reunió unas 200 personas y dejó el Espai Molí completamente lleno.

La velada tuvo uno de sus momentos más emotivos de la mano de Artur Blasco quien, con 93 años, compartió historias, recuerdos y canciones de memoria junto a Cati Plana, antes de dar paso al gran concierto de Alosa, un dúo que reinterpreta la música tradicional desde una mirada contemporánea.

La jornada de ayer completó el festival con dos propuestas escénicas muy especiales: Socarel, el espectáculo de Núria Argilés, de Vilanova de Bellpuig, una propuesta que conecta el circo con la emoción y la imaginación, y Melic, de la compañía If Circus, dónde se pudo ver la pieza colectiva creada el sábado en el taller, convirtiendo la participación de los vecinos en parte esencial del montaje.

Gerard Orobitg y Edu Escaño, de El Galliner—agitació cultural (organizadores del festival), valoraron “muy positivamente” el resultado de la segunda edición, que definieron como “inmejorable”, tanto “por la gran calidad de todas las propuestas como por la alta afluencia del público”.

La cooperativa El Galliner nació con el propósito de “agitar la cultura, ocupar las plazas y tejer red” entre grupos, compañías, ayuntamientos y asociaciones del territorio, ofreciendo producción y servicios culturales que fomenten la vida comunitaria y la participación ciudadana.