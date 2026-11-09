Un seminarista denuncia por violación a un cura de la diócesis de Urgell

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Un joven seminarista ha denunciado a un cura de la diócesis de Urgell por una presunta violación, según avanzó este domingo el diario Ara. Según este medio, el denunciante, mayor de edad, acudió primero al obispado y, posteriormente, el 26 de octubre, a los Mossos d’Esquadra. Relató a la Policía Autonómica que el sacerdote, que le había ayudado a entrar en el seminario, le había agredido sexualmente y luego le amenazó con hacerle la vida imposible si lo contaba.

Según recoge al diario Ara, el joven llegó al Estado a finales de verano de 2024, cuando tenía 23 años. De entrada fue a un seminario de Toledo, pero allí tan sólo estudió un curso porque una persona se le insinuaba. Por eso, según explica el rotativo, cuando conoció a un cura de una parroquia de la Noguera le pidió ayuda para irse.

El rector le ofreció acogerlo en su rectoría y encontrarle otro seminario. La supuesta agresión sexual tuvo lugar la madrugada del 17 de julio, después de que acompañara al rector a hacer unas gestiones en Barcelona y se quedaran a dormir en la ciudad.

El chico entró el pasado mes de noviembre en el seminario diocesano de la Seu d'Urgell a través de la intercesión del sacerdote. Entre semana estudiaba a Barcelona –que está donde se da clase– y los fines de semana volvía en la Noguera.

Según explica el diario, el mosén lo controlaba (llamándolo y enviándole whatsapp). A principio de este 2026, el seminarista pidió un cambio de parroquia y fue trasladado a un pueblo de la Cerdanya. Explica que eso hizo enfadar al mosén y que tuvo dificultades para renovar el permiso de residencia.

A finales de agosto, el chico ha relatado al Ara que se reunió con el obispo de Urgell y le explicó la situación, pero que no se actuó. Añade que, ante el silencio, a principio de octubre envió un burofax a la oficina para la recepción de informes y denuncias sexuales de la Diócesis de Urgell. A mediados mes –en concreto, el día 17– recibió respuesta, donde se le informaba de que los hechos se ponían en conocimiento del obispo y que, si lo deseaba, podía ejercer sus derechos presentando denuncia a la policía. El chico abandonó el seminario poco después de interponer la denuncia el 26 de octubre. Según explica el Ara, fue entonces cuando recibió un correo del mosén a quien el obispo nombró para que investigara su caso y le proponía encontrarse personalmente. El diario recoge que la reunión está prevista para este lunes.

El obispado, por su parte, ha abierto una investigación canónica. Ayer emitió un comunicado en el que afirma que, tras recibir la denuncia el 17 de octubre, identificó al sacerdote implicado y se puso en contacto con la víctima. Aseguró que la alentó a ejercer sus derechos y a acudir a las autoridades, y le ofreció acompañamiento durante el proceso.

La diócesis recalcó su voluntad de colaborar con la justicia para esclarecer los hechos, actuando con respeto a los derechos de las personas afectadas. Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar trabajando para garantizar que sus espacios sean entornos seguros.