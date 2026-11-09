Sílvia Romero, alcaldesa de Tremp: «Vamos a actuar en calles que llevan 25 años sin asfaltar»

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

¿Cómo valora estos tres años y medio en la alcaldía?

Han sido muy intensos. Ha habido muchísimo trabajo. En cierto modo hemos tenido que levantar el ayuntamiento, que estaba muy inactivo, sin proyectos. Hemos intentado hacer una administración ágil, que resuelva, nos hemos ocupado de la vía pública y hemos llevado adelante proyectos.





¿Qué proyectos?

Primero, actualizar servicios como la biblioteca, el Espacio Cultural La Lira o en el centro de formación de adultos. Hemos construido una escola bressol municipal y hemos pasado de 20 plazas para niños de más de dos años, porque las instalaciones eran obsoletas, a 41 a partir de cuatro meses, y está llena. La natalidad está creciendo y hay que dar una respuesta.





¿Y en materia de Urbanismo?

Hemos trabajado mucho para reformar la red de agua. La otra gran línea de trabajo es la mejora de los accesos a los núcleos.

¿La idea es volver a presentarse?

Sí. Tenemos mucho trabajo comenzado. Estamos trabajando en los caminos y actuaremos en una serie de calles de Tremp que llevan casi 25 años sin asfaltar.

¿Cómo llevan la adaptación al cambio climático?

En Tremp hace mucho calor y tenemos muchos árboles, y eso es motivo de orgullo pero no es suficiente. La adaptación es fundamental, y ahí queremos renaturalizar el eje que va de la Plaça del Mercat al Parc del Juncar, que incluye equipamientos como la biblioteca o el centro de primaria. Queremos hacer un eje más verde, con más sombra y más adaptado.

¿Hay más proyectos en esa línea?

Hace tres años cementamos una parte importante del patio del colegio de primaria, el más grande del Pallars. Lo pidieron los padres y el centro. Ahora lo tenemos que reventar porque es una bomba de calor que absorbe energía todo el día. Tenemos que cambiar más cosas.

En cuatro años, habéis ganado un 4% de población ¿Eso son nacimientos o inmigración?

Ambas cosas. En el hospital del Pallars nacían 50 bebés al año y ahora se prevén 80. Ha crecido la natalidad y el centro ha ganado confianza y credibilidad. Este año ya hemos entregado los 50 morralets con material en pallarés que regalamos a los bebés que nacen y se empadronan.





¿En Tremp se encuentra casa?

La moratoria de los pisos turísticos, que no afecta a los núcleos para que se rehabiliten casas que se puedan alquilar, ha liberado vivienda que ha salido al mercado, pero es difícil encontrar porque hay mucha gente, médicos o maestros por ejemplo, que vienen de fuera; y los 46 estudiantes de Enfermería a los que se añaden 23 el año que viene y el siguiente.





¿De cuántas viviendas hablamos?

Ahora hay 80 viviendas de uso turístico, pero llegó a haber 125, y una parte ha salido al mercado. Estamos informando de las ayudas para rehabilitación, y una cooperatova de Lleida va a construir más de 40 pisos en el solar que habíamos aportado a la reserva de la Generalitat. Otro solar va a salir de manera inminente. En Vilamitjana se están rehabilitando viviendas de la Sareb. Y el ayuntamiento ha puesto en alquiler algunos pisos municipales. Ahora queremos vender dos para poder rehabilitar otros dos y ponerlos en alquiler.

¿Empieza a ser un motor local la escuela de Enfermería?

Sí, y además los estudiantes tienen mucha voluntad de integrarse en actividades culturales, hacen mucho uso de los servicios deportivos que hemos conveniado con la UdL. Y muchos trabajan, además.

¿El casco viejo es un problema o una oportunidad?

Es una oportunidad, aunque a veces cuesta actuar. Hemos tardado dos años en tener los permisos de derribo para dos casas en ruinas. Hemos comprado el antiguo horno comunal de Tremp y la casa de la tienda, del siglo XIX, y nos hemos presentado al Pla de Barris para rehabilitarlos, crear una especie de centro cívico y museizar la parte que se pueda.





¿Se mueven los locales vacíos?

Vamos hacer una diagnosis de todos los locales disponibles para ponerlos en valor, adecuarlos y ofrecerlos. Al ser Punto de Interés Artesanal se han abierto locales en el último año y medio. Hay movimiento. Tremp es una ciudad comercial.