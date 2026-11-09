Verdú reafirma su apuesta por la moda sostenible con su mercado

La iniciativa estaba organizada por el Antic Museu de la localidad y la Oficina Jove de l’Urgell. - LAIA PEDRÓS

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La plaza Major de Verdú acogió ayer una nueva edición de su mercado de ropa de segunda mano, que se ha consolidado como un referente en la zona. Organizado por el Antic Museu de la localidad y la Oficina Jove de l’Urgell, reunió 23 paradas y atrajo a numerosas personas.

Durante toda la mañana, visitantes de todas las edades recorrieron los puestos en busca de prendas únicas y opciones más sostenibles para renovar su armario. La oferta estuvo pensada para todos los públicos. Así, el mercado se convirtió en un punto de encuentro donde cada persona podía encontrar prendas adaptadas a sus necesidades, gustos y edad.

“Estamos muy contentos. El primer mercado fue más pequeño, pero cada vez ha llegado a más gente”, explica Xènia Boleda, una de las impulsoras. En esta ocasión, los organizadores han reducido ligeramente el número de puestos para facilitar que cada participante pueda vender más prendas.

El mercado se celebra dos veces al año y coincide con los cambios de armario de primavera-verano y de otoño-invierno. Boleda destaca que “la propuesta permite dar una segunda vida a prendas en buen estado, con precios que no superan los 20 euros, una medida pensada para que la ropa de segunda mano sea accesible para todo el mundo”. De este modo, el encuentro no solo promueve el consumo responsable, sino que también acerca la moda sostenible a un público amplio y diverso.

Entre las novedades de esta edición destacó un contenedor de ropa de Cartaes. Quienes terminaban el mercado con prendas que no habían vendido las podían depositar allí, y quienes acudían sin montar parada también podían dejar la ropa que ya no utilizan para que tenga un destino útil. Esta iniciativa permitió que ninguna prenda quedara sin una posible segunda oportunidad.

La jornada se completó con juegos de mesa y de madera, así como con la actuación del dj Bluetonic.

“Queremos fomentar la moda sostenible y dar otra vida a la ropa. A veces parece que reciclar sea solo tirar cosas a la basura, pero reciclar ropa también es muy importante”, señaló Boleda, que apuntó que el mercado de Verdú se centra únicamente en la ropa (a pesar de haber tenido peticiones par vender también otros objetos como muebles) y ofrece prendas de buena calidad a precios asequibles.

La economía circular propone usar, reparar, intercambiar, vender y reciclar las prendas durante el mayor tiempo posible, en lugar de seguir el modelo de comprar, usar y desechar. Los mercadillos de segunda mano, las donaciones y los intercambios también favorecen el consumo responsable y pueden generar empleo vinculado a la recogida, clasificación y preparación de textiles. Al mismo tiempo, permiten encontrar prendas de calidad a precios más bajos, haciendo que la moda sea más accesible para todo el mundo.

El éxito creciente del mercado de Verdú demuestra que la preocupación por el consumo sostenible también tiene cabida en el ámbito local.