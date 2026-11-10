Aramón recorta un 77% la previsión de captar esquiadores de Castanesa

El proyecto de la estación de esquí ha quedado reducido a la zona de Castanesa, en Montanuy. - 112 ARAGÓN

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Aramón, el hólding semipúblico del esquí aragonés, ha reducido a poco más de la cuarta parte de sus previsiones iniciales la capacidad de la estacion de esquí de Castanesa, en Montanuy, para captar esquiadores, según indica la modificación del proyecto inicial que acaba de salir a exposición pública, del que ya se habían caído los nonatos dominios esquiables de Aneto, Ardonés, Isábena y Urmella.

El proyecto de ese complejo invernal siempre había tenido una doble lectura desde Catalunya, en unos casos como complemento para mejorar la oferta de esquí alpino que Baqueira-Beret y Boi-Taull ofrecen en el Pirineo de Lleida y en otros como nuevo vector de competencia para estos últimos en una zona donde la capacidad de las carreteras para canalizar eventuales usuarios ofrece pocas expectativas de crecimiento. Ambos pierden potencia ahora.

“La realidad actual y la aprobación del proyecto limitada al Dominio Castanesa aconseja acometer una modificación” del planteamiento inicial de construir un telecabina con 4.150 metros de tendido y “una capacidad de 4.000 personas/hora” y habilitar en Fonchanina y Benifons dos aparcamientos que sumaban espacio para 1.624 vehículos y quince autobuses. El proyecto ha pasado a contemplar un parquing para 375 coches y furgonetas y para nueve autocares, es decir, un 77% menos de turismos.

“El flujo esperado de esquiadores es menor” ahora, señala la documentación, que descarta el transporte por cable y opta por un carretera que remontaría el valle del Baliera, uno de los últimos ríos salvajes del Pirineo y declarado reserva natural fluvial, como “una solución más sencilla constructivamente y ajustada al volumen de público esperable”. “Se estima un flujo de 780 vehículos al día durante los meses de apertura de la estación”, anota el estudio de impacto ambiental.

Esa carretera, cuya ejecución se remite a un convenio entre la DGA, la diputación de Huesca, el ayuntamiento de Montanuy y la estación de Cerler (Castanesa se sigue planteando como una ampliación de esta) pero formalmente ajeno al PIGA (Plan de Interés General Autonómico) del complejo invernal, consistirá en “la adaptación de la pista de ganaderos que discurre desde Fonchanina hacia la montaña”, y que hasta ahora se contemplaba como “un sistema general de comunicaciones exterior al ámbito” prevista como “vía de acceso durante la construcción y explotación” de la estación, principalmente para canalizar el abastecimiento de agua y electricidad, y “como vía de evacuación en situaciones de emergencia”.

El proyecto le atribuye una “importancia estratégica” de “impulso del turismo rural y de montaña durante todo el año” para atraer nuevas actividades como circuitos de BTT, rutas guiadas o senderismo, y de apoyo a los ganaderos de la zona por la que discurre.