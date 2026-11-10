La culpa del estado de Rodalies es de Renfe (32%), Govern (31%) y Adif (17%), según la opinión de los catalanes recogida en el CEO

Pasajeros este martes en la andana del tren de la RL3 en la estación de Lleida, que no ha salido por la huelga de maquinistas.Marc Codinas

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

El 32% de los catalanes señala a Renfe como principal responsable del funcionamiento actual de la red de Rodalies, frente al 31% que señala al Govern, y el 17% a Adif, mientras que el 18% no lo sabe, según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Son los datos de la encuesta 'Òmnibus' del CEO de la Generalitat, publicada este viernes, realizada entre el 29 de junio y el 6 de septiembre a 1.797 personas mayores de 16 años.

La encuesta, realizada antes del accidente ferroviario de Urda (Toledo), pregunta por el impacto del accidente de Rodalies en Gelida (Barcelona) en la movilidad de los catalanes y la crisis ferroviaria posterior, un accidente que se produjo poco después del accidente de Adamuz (Córdoba). Según el estudio, la crisis ferroviaria no modificó la forma de desplazarse del 71% de los encuestados en los días posteriores, pero sí que lo hizo en el 28%; y el 82% no optó por el trabajo, por el 16% que sí.

Entre los que cambiaron su movilidad a raíz de la crisis, el 42% usó los días posteriores coche; el 26% bus urbano; el 25% bus interurbano; el 22% fue a pie; el 14% usó FGC; el 8% bicicleta o patinete; el 6% en taxi, y el 5% en moto.

El 72% de los encuestados no usaban Renfe anteriormente a la crisis, y el 27% sí; y de estos 27%, casi la mitad (45%) podía usar menos Renfe de lo que lo hacía, frente al 54% que respondieron que lo seguirían usando con la misma frecuencia.

Uso del catalán

El estudio pone el foco también en el uso social del catalán, y muestra que el 40% inicia siempre o muy a menudo sus conversaciones en catalán; mientras que el 13% lo hace a menudo; el 16% algunas veces; el 15% pocas, y el 15% nunca. Cuando los encuestados deben dirigirse a un desconocido, inician las conversaciones mayoritariamente en castellano (59%), por encima del catalán (38%).

Sin embargo, si creen que el desconocido es originario de otro país, aumenta el porcentaje d castellano (66%), y el inglés u otros idiomas (17%) superan el catalán. También sobre el catalán, se muestran muy de acuerdo (38%) o de acuerdo (29%) a que sea una lengua oficial de la Unión Europea, mientras que solo el 13% está en desacuerdo y el 6%, muy en desacuerdo.

Bajas laborales

El sondeo muestra también que los catalanes creen que se usan las bajas laborales de forma poco (37%) o nada (12%) apropiada en el 49% de los casos, mientras que el 46% cree que se usan de forma bastante (39%) o muy (7%) apropiada. Entre los encuestados que han trabajado o trabajan, a 2 de cada 3 se les ha reconocido en alguna ocasión una baja laboral, mientras que al 29% no; y entre los que se les ha reconocido, el 29% responden que no han encontrado información suficiente sobre el funcionamiento y duración de su última baja laboral, frente al 64% que sí.