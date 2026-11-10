Derriba un poste de luz y obliga a cortar el tráfico en Bellpuig

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Un tractor golpeó el domingo un poste de Telefónica en la carretera LP-2041, a su paso por Bellpuig, dejándolo tumbado sobre la vía. El aviso se recibió a las 15.31 horas y los Bomberos de la Generalitat advirtieron que los cables caídos podían dificultar la circulación. Como consecuencia, el ayuntamiento informó ayer de que se tuvo que cortar la circulación en la avenida de Preixana, en el tramo comprendido entre la empresa Saladrigues y la rotonda de Preixana. Los Bomberos desplazaron el domingo dos dotaciones al lugar para asegurar la zona y gestionar la incidencia. Trànsit informó el domingo que se había restringido el paso a camiones de más de 7,5 toneladas en Bellpuig.