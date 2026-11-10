El motorista fallecido el domingo en Bossòst era un joven francés de 22 años

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El motorista fallecido el domingo en la carretera d’Eth Portilhon, en Bossòst (Val d’Aran), es un joven francés de 22 años. El accidente se produjo en el punto kilométrico 4,6 de la N-141, recibiendo el aviso alrededor de las 16.00 horas. El Servei Català de Trànsit informó del siniestro de la motocicleta y la muerte del joven, y todavía se investigan las causas.

Tras el aviso, se desplazaron hasta el lugar de los hechos cinco patrullas de los Mossos d’Esquadra y tres unidades de los Pompièrs d’Aran. A causa del accidente, las autoridades tuvieron que cortar la vía en los dos sentidos de la marcha y habilitar un paso alternativo. La circulación no se normalizó hasta pasadas las 19.00 horas, cuando reabrieron los dos carriles.

En Catalunya, ya son 110 accidentes mortales en carretera durante el 2026, de las cuales 47 eran motoristas. Recordemos que, en la demarcación de Lleida, el pasado 19 de octubre un hombre alemán de 68 años perdió la vida tras tener un accidente mientras conducía su motocicleta en Sant Llorens de Morunys.