El sonido de la Edad Media: la historiadora Laura de Castellet ha ofrecido una ponencia magistral sobre el pasado acústico de La Seu d'Urgell

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Conocer el pasado acústico de La Seu d’Urgell y descubrir cómo latían y sonaban sus calles siglos atrás. Este fue el objetivo principal de la conferencia que ofreció la semana pasada la doctora en historia medieval Laura de Castellet. La pronunció en el marco de la lección inaugural del Conservatori de Música dels Pirineus, que este año ha vivido uno de los inicios de curso más emotivos, coincidiendo con su momento dorado: ha superado por primera vez los 100 alumnos matriculados.

A través de la reconstrucción artesanal de instrumentos antiguos, Castellet, pionera en la arqueología del sonido, desveló la memoria y la emoción que se esconde en espacios históricos, una investigación que conecta directamente con su rol como intérprete, desde el año 2011, del Cant de la Sibil·la.

Imatge dels permòdols a la nau central de la Catedral. - LAURA DE CASTELLET

De Castellet ofreció una auténtica lección magistral combinada con toques de música con instrumentos fabricados con sus propias manos. Describió la iconografía a las campanas y, en concreto, la que todavía se conserva en la espadaña de la Catedral y que se ha convertido en la más antigua de la ciudad.

“Es un elemento de principios del siglo XIV, que ha acompañado a la ciudad desde hace setecientos años”, dijo, y explicó que tenía un papel central como elemento acústico de aviso. Hoy en día, apenas se deja oír. Lleva grabado el sello del fundidor, que coincide con el de otras campanas localizadas en el Pallars. La investigadora repasó algunos canecillos esculpidos de la nave central de la Catedral. Las figuras representan instrumentos de música popular, como la caramella (similar al sac de gemecs), la viüla (antecedente del violín) o el cuerno.