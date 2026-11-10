Impulsan un instituto de estudios transfronterizos sobre el Pirineo

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Universidad de Andorra (UdA) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) han acordado impulsar la creación del Instituto Universitario de Estudios Transfronterizos UdA-UNED, un centro conjunto dedicado a la investigación, la docencia y la transferencia de conocimiento sobre las fronteras y los territorios fronterizos. El acuerdo se formalizó ayer en Andorra la Vella, con la firma de un convenio de cooperación entre los rectores de ambas instituciones, Juli Minoves y Ricardo Mairal. El proyecto quiere convertir el Pirineo y la frontera entre Andorra y España en un espacio de referencia para el estudio de la cooperación transfronteriza, aprovechando la proximidad entre el campus de la UdA, en Sant Julià de Lòria, y el centro asociado de la UNED, en La Seu d'Urgell.

El primer paso será la constitución de un grupo de trabajo conjunto que se encargará de definir las líneas de investigación, estructura, funcionamiento y oferta formativa del futuro instituto, así como los recursos necesarios para ponerlo en marcha. Las conclusiones se recogerán en una adenda al convenio. Entre los modelos que se estudiarán se encuentra el centro de estudios fronterizos de la Universidad de la Gran Región, una red académica que agrupa a universidades de Alemania, Bélgica, Francia y Luxemburgo.

Movilidad virtual

El convenio, con una vigencia de cuatro años y que podrá renovarse, reforzará la colaboración docente y recuperará el programa de movilidad virtual internacional Campus Net. Esta iniciativa permitirá que los estudiantes de grado y posgrado de una universidad puedan cursar asignaturas en la otra con reconocimiento académico en su centro de origen. De esta forma, ambas instituciones quieren ampliar las oportunidades formativas y desarrollar proyectos de investigación compartidos.

El rector de la UdA, Juli Minoves, destacó ayer que el proyecto debe situar el Pirineo en el ámbito europeo de los estudios transfronterizos. Por su parte, el rector de la UNED, Ricardo Mairal, remarcó que la proximidad territorial entre las dos universidades facilitará el desarrollo de proyectos conjuntos y defendió que el futuro instituto sea “un espacio de investigación al servicio de las personas que viven y trabajan a ambos lados de la frontera”.

Por otro lado, el número de estudiantes de enseñanza superior en Andorra sigue creciendo y ha llegado a los 4.093 matriculados durante el curso 2025-26. Son un un 19,9% más que el año anterior, con 679 alumnos nuevos, según Estadística del país. Los datos también muestran que la cifra de alumnos casi se ha triplicado en los últimos 5 cursos, pasando de los 1.483 de 2021-22 a los más de 4.000 actuales.