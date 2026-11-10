Interrumpida cinco horas la línea de Manresa por una incidencia causada por obras de Adif

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

La circulación de trenes por la línea de Manresa entre Calaf y Manresa se vio interrumpida ayer por espacio de cinco horas por culpa de una incidencia causada por unas obras de Adif, que según confirmaron fuentes del administrador ferroviario, dejó sin tensión eléctrica la catenaria en este tramo de vías. Los trabajos estaban programados con anterioridad y en principio no debían afectar al servicio, pero durante su transcurso se registró una “afectación sobrevenida” que provocó la avería sobre las 9.30 horas, lo que obligó a Renfe a activar un servicio de transporte alternativo por carretera entre Cervera y la capital del Bages. El corte se prolongó hasta minutos antes de las 14.00 horas, y afectó a cuatro circulaciones de las líneas RL3 y RL4: tres desde la estación de Lleida Pirineus y una cuarta desde Manresa.

Esta nueva incidencia se suma al caos circulatorio del domingo y ayer en toda Catalunya y a las dos huelgas fijadas por el sindicato de maquinistas Semaf en Renfe para hoy y el próximo jueves (ver desglose). Estas protestas se añaden también al paro general del miércoles día 11 —afectará además al servicio de la línea de La Pobla—, y anticipan una semana complicada para los usuarios, por lo que Renfe recomendó a sus pasajeros que busquen servicios alternativos de transporte y planifiquen sus trayectos.

Retrasos generalizados por la aplicación estricta de los turnos de trabajo El conflicto laboral entre los sindicatos de maquinistas y el ministerio de Transportes para implementar mejoras en la seguridad ferroviaria desembocó el pasado fin de semana en la aplicación estricta, por parte de Renfe, de los turnos de trabajo. Esta medida —no afecta a los empleados de la compañía ferroviaria en Lleida al ser su centro de trabajo la estación de Lleida Pirineus— obliga a sus trabajadores a ir a la estación de Sants antes de empezar o acabar su jornada laboral aunque los trenes que conduzcan estén en otro punto de la red, lo que generó errores y desavenencias entre el personal y la compañía por la jornada de trabajo y los descansos, lo que acabó conllevado retrasos en todas las líneas, según admitió ayer el director de Rodalies, Òscar Playà. El responsable de la compañía ferroviaria, sin embargo advirtió que si los maquinistas incumplen sus obligaciones, Renfe tomará medidas disciplinarias, y apeló a la “responsabilidad” de los conductores para respetar los servicios mínimos durante las jornadas de huelga anunciadas.