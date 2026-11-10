MOVILIDAD
Interrumpida cinco horas la línea de Manresa por una incidencia causada por obras de Adif
Unos trabajos programados en la vía dejaron sin tensión la catenaria entre Calaf y Manresa. Los maquinistas de Renfe van hoy a la huelga y la compañía recomienda buscar alternativas de transporte
La circulación de trenes por la línea de Manresa entre Calaf y Manresa se vio interrumpida ayer por espacio de cinco horas por culpa de una incidencia causada por unas obras de Adif, que según confirmaron fuentes del administrador ferroviario, dejó sin tensión eléctrica la catenaria en este tramo de vías. Los trabajos estaban programados con anterioridad y en principio no debían afectar al servicio, pero durante su transcurso se registró una “afectación sobrevenida” que provocó la avería sobre las 9.30 horas, lo que obligó a Renfe a activar un servicio de transporte alternativo por carretera entre Cervera y la capital del Bages. El corte se prolongó hasta minutos antes de las 14.00 horas, y afectó a cuatro circulaciones de las líneas RL3 y RL4: tres desde la estación de Lleida Pirineus y una cuarta desde Manresa.
Esta nueva incidencia se suma al caos circulatorio del domingo y ayer en toda Catalunya y a las dos huelgas fijadas por el sindicato de maquinistas Semaf en Renfe para hoy y el próximo jueves (ver desglose). Estas protestas se añaden también al paro general del miércoles día 11 —afectará además al servicio de la línea de La Pobla—, y anticipan una semana complicada para los usuarios, por lo que Renfe recomendó a sus pasajeros que busquen servicios alternativos de transporte y planifiquen sus trayectos.