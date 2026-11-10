El legado de la piedra seca

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Parc Natural del Cadí-Moixeró apuesta por la recuperación y transmisión del patrimonio cultural vinculado a la piedra seca, una técnica constructiva tradicional declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Por ello elabora desde 2024 un inventario de las construcciones que emplean este método de construcción dentro de los 17 municipios que forman parte de su área de influencia.

En las tres primeras campañas ha inventariado más de 200 elementos construidos con esta técnica, distribuidas entre los municipios de Montellà i Martinet, Cava, Prullans y la Solana de Bellver de Cerdanya. Los trabajos se centran estos días en estos dos últimos municipios. Lluc Pellissa es guía de montaña de la empresa En Ruta, que lleva tres años realizando, junto a Laia Acero, el trabajo. Pellissa destacó ayer que la guía “es un documento totalmente abierto y vivo” en el que se pueden ir incorporando nuevos elementos.

El inventario se acompaña de programas de aprendizaje en las escuelas y de jornadas formativas de restauración de márgenes y muros impartidas por maestros en este oficio tradicional y entidades colaboradoras. El objetivo es identificar, catalogar, preservar y gestionar el legado tradicional de construcciones de piedra seca, como muros, márgenes, cabañas de pastor, caminos empedrados y cobijo.

Para dar a conocer esta técnica encestral, el ayuntamiento de La Seu d’Urgell y el Espai Ermengol organizaron el fin de semana las II Jornadas de Formación-Pedra Seca. Incluyeron una tarde de debate y mesa de experiencias en la que participaron Pellissa y Acero para dar a conocer detalles del trabajo en el parque natural, y representantes del Gobierno de Andorra para explicar las actuaciones que se llevan a cabo en el Principado.