Más llamadas por violencia vicaria, con 24 en Lleida hasta septiembre

El teléfono de atención de la Generalitat (900 900 120) ha recibido hasta el mes de septiembre de este año un total de 319 llamadas desde las comarcas leridanas por violencia machista. Esto supone un aumento del 27% respecto al mismo período del año pasado, según las cifras publicadas por el departamento de Igualdad y Feminismos. De estas, 24 llamadas alertaban de violencia vicaria (la ejercida contra la mujer a través de sus hijos), frente a las 13 que se registraron en el mismo período de 2025. Asimismo, de las 101 llamadas en las que las mujeres señalaban que vivían con hijos menores el núcleo familiar, 21 alertaban de violencia vicaria. En la misma línea, en 21 de las llamadas recibidas hasta septiembre de este año desde las comarcas leridanas se informaba de que los hijos de las mujeres también sufrían algún tipo de maltrato. Ocho de cada diez atenciones a través de este teléfono por violencia machista se hicieron a instancias de la propia víctima.

Precisamente, ayer la subdelegación del Gobierno central en Lleida acogió la proyección del documental No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria, dentro de los actos que se organizan este mes de noviembre en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia a las Mujeres, que se celebra el próximo 25 de noviembre. La presentación del acto, al que asistieron setenta personas, fue a cargo de la secretaria general y subdelegada por suplencia, Mercè Fajardo, y la jefa de la Unidad de Violencia contra las Mujeres de la subdelegación, Carme Llobera. Al respecto, Fajardo dijo que la violencia vicaria es “una de las formas más crueles de violencia machista” y subrayó la importancia “de reconocer esta realidad, detectarla y garantizar una respuesta institucional y social firme para proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas”. El documental está dirigido por la cantante, compositora, cineasta y guionista María Bestar. También se llevó a cabo un coloquio en el que participó la fundadora de la plataforma Yo sí te creo, Isabel Martínez Hervas; la jurista y médico forense en temas de violencia de género Belen Gallo, y la psicóloga infantil y juvenil del Servicio de Intervención Especializada (SIE) Gemma Pou.