Nace Impuls Pirinenc, que irá a las municipales con la marca blanca del PSC

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Las elecciones municipales de mayo de 2027 serán la primera cita electoral en la que participe Impuls Pirinenc, una nueva formación política presentada ayer en Sort que quiere “incidir directamente” en las decisiones que afectan al presente y al futuro de las comarcas de montaña. Este nuevo partido, no obstante, concurrirá a los comicios federado con la Candidatura de Progrés, la marca blanca del PSC para obtener representación en la Diputación y los consells comarcals, en lo que según sus impulsores, constituye una alianza que “garantiza la máxima utilidad política manteniendo intacta la identidad y el cumplimiento con el territorio”.

Impuls Pirinenc se centrará en “propuestas realistas y alejadas de promesas incumplidas o poco adaptadas al territorio”, y situará como prioridades fijar y potenciar los servicios esenciales, la vivienda y mejorar las conexiones digitales y por carretera. Asimismo, también apuesta por la reactivación de la industria local y el blindaje del sector agroalimentario. Para liderar esta etapa, el movimiento ya ha constituido un comité ejecutivo con representación de diferentes representantes municipalistas del Pallars Sobirà, el Alt Urgell, el Pallars Jussà y la Alta Ribagorça.