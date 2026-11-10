El nuevo consejo de personas mayores del Alt Urgell pide mejoras sanitarias

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El colectivo de personas mayores del Alt Urgell ha constituido un nuevo consejo consultivo, una herramienta de trabajo para hacer llegar todas las aportaciones y demandas de este sector de la población a las administraciones y a los organismos competentes. El grupo toma el relevo del ente anterior, después de haber actualizado sus estatutos y definido su dependencia directa del consell comarcal de l’Alt Urgell.

En una sesión presidida por la presidenta del ente comarcal, Josefina Lladós, y la vicepresidenta de Atención a las Personas, Mireia Tarrats, los representantes designados por municipios y asociaciones de personas mayores de la comarca destacaron la necesidad de trabajar para conseguir mejoras en el ámbito de salud. Remarcaron las dificultades que supone para las personas mayores de la comarca desplazarse al hospital Arnau de Vilanova de Lleida para visitas y pruebas médicas. También solicitarán “concretar y desplegar el acuerdo con Andorra para poder hacer uso de sus servicios médicos”, así como aumentar las frecuencias del transporte público que une el Alt Urgell con la capital del Segrià. La entidad creará un protocolo para atender malos tratos a las personas mayores, que estará a punto durante el primer semestre del 2027.