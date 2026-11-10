SEGRE
vaga general

Unes 4.000 persones a la manifestació unitària de la vaga general a Lleida, segons la Urbana 

El obispado de Urgell cesa al cura acusado de violar a un seminarista

El sacerdote investigado había sido rector en Bellcaire d’Urgell y ahora lo era en la iglesia de Santa Magdalena de La Seu, además de otras parroquias. El domingo ofició misa en Castellbò

Imagen de la fachada principal del edificio del Bisbat d’Urgell de La Seu. - C.SANS

Imagen de la fachada principal del edificio del Bisbat d’Urgell de La Seu. - C.SANS

Publicado por
Cynthia Sans

Creado:

Actualizado:

El obispado de Urgell apartó ayer del culto al cura acusado de violar a un joven seminarista de 26 años. El sacerdote, I. D. A. P, de 54 años, había sido rector de la parroquia de Bellcaire d’Urgell, además de otras localidades de la Noguera (Bellmunt d’Urgell, Penelles, La Sentiu de Sió y Castellserà) a lo largo de 15 años. Tras finalizar su servicio en esta comarca fue trasladado a La Seu y a finales de este verano fue nombrado responsable de la iglesia de Santa Magdalena, en la capital del Alt Urgell, así como presbítero de la parroquia de Sant Ot. También asumió la rectoría de las parroquias de Castellbò, donde este domingo todavía ofició misa, Vilamitjana, Noves de Segre, Taús y Tost. La diòcesis confirmó ayer a través de un comunicado la decisión de cesar al sacerdote “de los oficios pastorales y prohibirle el ejercicio público del ministerio sacerdotal mientras dure la investigación del hecho denunciado”. La decisión fue tomada tras una reunión de varias horas entre el responsable de la oficina para la recepción de informes y denuncias de abusos sexuales de la diócesis de Urgell y el seminarista que denunció los hechos, originario de Colombia, para exponer su versión de los hechos (ver desglose).

Las mismas fuentes indicaron que se le reiteró el ofrecimiento “de acompañamiento psicológico y espiritual y se le ha asegurado una investigación del hecho con prontitud”. Asimismo, la diócesis manifestó “su disposición a la escucha, acogida y acompañamiento de las personas implicadas” y pidió “prudencia mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes”. El obispado reiteró su “firme voluntad de colaborar plenamente con la administración de justicia para el esclarecimiento total de los hechos, actuando con el máximo respeto a los derechos de todas las personas afectadas por esta situación”. Asimismo, reafirmó su “firme e inquebrantable compromiso de continuar trabajando para garantizar que todos sus espacios sean entornos seguros, donde los fieles puedan vivir su fe con absoluta confianza y tranquilidad”.

El joven seminarista denunciante llegó a España en verano de 2024 a un seminario de Toledo y en verano de 2025 y con la ayuda del presunto agresor se trasladó a la Noguera. Según su versión, la presunta agresión se cometió en julio de aquel año en Barcelona, tras salir de copas en un local nocturno de la capital. El pasado mes de enero solicitó un cambio de parroquia y fue trasladado a la de Bellver de Cerdanya. El seminarista aseguró que a finales de agosto comunicó lo sucedido al obispo d’Urgell y que en octubre envió un burofax a la oficina para la recepción de informes y denuncias de abusos sexuales de la diócesis sin éxito. El 29 de octubre, el joven dejó el seminario.

El denunciante, que afirma que el agresor lo amenazó, dejó el seminario

El denunciante, un joven de 26 años de origen colombiano que llegó a España en 2024 y a Catalunya el 15 de julio de 2025, dejó el seminario el 29 de octubre tras no recibir respuesta del obispado a su petición de ayuda, según relató el diario Ara. En su versión, el 17 de julio de madrugada y tras tomar unas copas en un bar de ambiente gay él y el sacerdote denunciado durmieron en la misma cama de un piso de Barcelona por falta de alternativas cuando fue forzado sobre el colchón y penetrado por el agresor, ante lo cual quedó paralizado. Posteriormente, el denunciado lo habría controlado y amenazado con represalias si contaba lo sucedido. Ayer, uno de los hechos que suscitó mayor controversia en La Seu y en alguna de las parroquias del presunto agresor sexual fue que el obispado no lo hubiera apartado con anterioridad. La última misa fue la del domingo por la mañana en la colegiata de Santa Maria de Castellbò, donde oficiaba el culto dos veces al mes, el segundo y el cuarto domingo del mes. A la iglesia de Vilamitjana acudía el primer y tercer domingo de cada mes. Hacía lo mismo en Noves de Segre, Taús y Tost. Feligreses y personas que participaban en estas celebraciones con el nuevo sacerdote, nombrado el pasado verano en sustitución de mosén Jordi Miquel, se mostraban sorprendidas con la noticia. El presunto agresor continuó siendo, hasta ayer, rector de Santa Magdalena y participaba en la organización de un encuentro de jóvenes previsto en diciembre. Hace una semana concelebró la misa solemne de Sant Ermengol que ofició en la catedral de La Seu el obispo de Urgell, Josep-Lluís Serrano. Según el diari Ara, el joven seminarista solicitó ayuda reiteradamente al obispado de Urgell. Primero tras reunirse con el obispo en verano y después tras comunicar los hechos a través de un burofax a la misma oficina para la recepción de denuncias de abusos sexuales de este obispado. Posteriormente, el joven denunció los hechos ante la comisaría de los Mossos d’Esquadra del Eixample de Barcelona y abandonó el seminario hace menos de dos semanas.

El més llegit

tracking