El obispado de Urgell cesa al cura acusado de violar a un seminarista

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El obispado de Urgell apartó ayer del culto al cura acusado de violar a un joven seminarista de 26 años. El sacerdote, I. D. A. P, de 54 años, había sido rector de la parroquia de Bellcaire d’Urgell, además de otras localidades de la Noguera (Bellmunt d’Urgell, Penelles, La Sentiu de Sió y Castellserà) a lo largo de 15 años. Tras finalizar su servicio en esta comarca fue trasladado a La Seu y a finales de este verano fue nombrado responsable de la iglesia de Santa Magdalena, en la capital del Alt Urgell, así como presbítero de la parroquia de Sant Ot. También asumió la rectoría de las parroquias de Castellbò, donde este domingo todavía ofició misa, Vilamitjana, Noves de Segre, Taús y Tost. La diòcesis confirmó ayer a través de un comunicado la decisión de cesar al sacerdote “de los oficios pastorales y prohibirle el ejercicio público del ministerio sacerdotal mientras dure la investigación del hecho denunciado”. La decisión fue tomada tras una reunión de varias horas entre el responsable de la oficina para la recepción de informes y denuncias de abusos sexuales de la diócesis de Urgell y el seminarista que denunció los hechos, originario de Colombia, para exponer su versión de los hechos (ver desglose).

Las mismas fuentes indicaron que se le reiteró el ofrecimiento “de acompañamiento psicológico y espiritual y se le ha asegurado una investigación del hecho con prontitud”. Asimismo, la diócesis manifestó “su disposición a la escucha, acogida y acompañamiento de las personas implicadas” y pidió “prudencia mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes”. El obispado reiteró su “firme voluntad de colaborar plenamente con la administración de justicia para el esclarecimiento total de los hechos, actuando con el máximo respeto a los derechos de todas las personas afectadas por esta situación”. Asimismo, reafirmó su “firme e inquebrantable compromiso de continuar trabajando para garantizar que todos sus espacios sean entornos seguros, donde los fieles puedan vivir su fe con absoluta confianza y tranquilidad”.

El joven seminarista denunciante llegó a España en verano de 2024 a un seminario de Toledo y en verano de 2025 y con la ayuda del presunto agresor se trasladó a la Noguera. Según su versión, la presunta agresión se cometió en julio de aquel año en Barcelona, tras salir de copas en un local nocturno de la capital. El pasado mes de enero solicitó un cambio de parroquia y fue trasladado a la de Bellver de Cerdanya. El seminarista aseguró que a finales de agosto comunicó lo sucedido al obispo d’Urgell y que en octubre envió un burofax a la oficina para la recepción de informes y denuncias de abusos sexuales de la diócesis sin éxito. El 29 de octubre, el joven dejó el seminario.