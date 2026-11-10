Rodalies avisa del incumplimiento de los servicios mínimos a Rodalies y recomienda buscar "medios de transporte alternativos"

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La jornada de huelga ferroviaria ha comenzado en Lleida con un incumplimiento generalizado de los servicios mínimos, lo que ha dejado sin tren a numerosos usuarios sin que haya transporte alternativo por carretera. Esta situación se ha dado en toda Catalunya, según corroboraron fuentes de Renfe, que indicaron que, en consecuencia, no hay autocares disponibles para suplir las decenas de trenes cancelados en todo el territorio catalán. Ante esta situación, las redes sociales de Rodalies recomendaban desde primera hora de la mañana el "uso de medios de transporte alternativo".

En la línea de la costa (r13 y r14), Renfe solo tuvo constancia por la mañana de la salida de un tren en dirección Lleida a las 5:54 y otro en dirección a Barcelona a las 6.44. En la de Manresa (RL3 y RL4) la operadora indicó que no salió el que debía partir de Manresa en dirección a Lleida a las 5.43, pero apuntó que sí circularon algunos trenes. La compañía señaló que, en el conjunto de Catalunya, debían circular 137 hasta las 9.30 horas y solo lo hicieron la mitad.

Rodalies avisa

Rodalies ha avisado a primera hora de este martes del incumplimiento de los servicios mínimos en la huelga de maquinistas convocada por Semaf. En un mensaje difundido a sus redes sociales, el operador recomienda buscar "medios de transporte alternativos" y admite que "los trenes no están prestando el servicio programado". Los servicios mínimos a hora punta, entre los 06.00 h y las 09.30 h y entre 17.00 h y 20.30 h, tenían que ser del 66%, mientras que en el resto del día son del 33%.

A las 6 de la mañana sólo han salido 14 trenes, aunque había 25 previstos. A las 6.30 h, las cancelaciones han llegado al 60% de los servicios mínimos programados. El de este martes es el primer paro de las tres que se prevén esta semana, y llega después de varias jornadas de retrasos y cancelaciones por el conflicto por la operativa entre Renfe y Rodalies.

A raíz de la ruptura de los acuerdos con el comité de empresa, y según adelantó Rac1 y confirman fuentes de Renfe, se tiene que aplicar el "gráfico reglamentario" para circular, que sólo tiene Sants como residencia. Eso obliga a los maquinistas a empezar su jornada desde Barcelona, aunque tengan que ir a llevar un tren que empiece el recorrido desde Vic.

Primera de tres huelgas

Este martes hay una huelga de 24 horas convocada por Semaf, el sindicato mayoritario de los maquinistas. También habrá una huelga parcial el jueves. La movilización llega menos de dos semanas después del último paro convocado por el sindicato, el 29 de octubre, también para reclamar un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.

Antes, la última convocatoria había sido la del 9 de febrero, que inicialmente preveía tres días de huelga, pero que se desconvocó el mismo lunes después de un acuerdo con el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente.

Semaf argumenta que las paradas responden al "bloqueo a los compromisos de seguridad ferroviaria". El sindicato denuncia que los grupos de trabajo creados a raíz del acuerdo de febrero con el Ministerio de Transportes y las presidencias de Renfe y Adif para desarrollar nuevas normativas, protocolos de emergencia y condiciones operativas están parados desde abril.

La convocatoria se produjo al día siguiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad a Urda (Toledo), que causó 69 muertos y precipitó la dimisión del ministro de Transportes y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. Después del relevo en el ministerio, el nuevo titular, Carlos Cuerpo, se reunió con Semaf en una primera toma de contacto, pero el sindicato mantuvo los paros.

Los servicios mínimos decretados por el Govern establecían que Rodalies tenía que funcionar al 66% en las horas punta y al 33% el resto del día este martes. Estos porcentajes, sin embargo, se están incumpliendo.

Más movilizaciones

Las paradas se enmarcan en un contexto marcado por la huelga general del 11 de noviembre, que también afectará al transporte público, con unos servicios mínimos del 25% en hora punta. El resto de la jornada no habrá circulaciones protegidas y, por lo tanto, la reducción del servicio puede ser total.

Además, el 17 de noviembre hay prevista una nueva jornada de huelga a Renfe y Adif, confirmada por el comité de empresa después de que la reunión de la Comisión de Conflictos Laborales acabara sin acuerdo. Semaf también ha anunciado una convocatoria para aquel día que se extiende a los maquinistas de ocho operadoras. El personal de Adif también convoca huelga para aquel día.