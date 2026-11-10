La ‘ruta del cráter’ eleva la presión: convocan una caravana de protesta por su deterioro

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los usuarios del tramo de la carretera A-1239 que va de Albalate de Cinca a Esplús, una ruta de 14 km con el asfalto plagado de cráteres y en la que el sentido común recomienda no pasar de 40 km/h, no se creen las promesas del Gobierno de Aragón. Y eso les ha llevado a convocar nuevas protestas para reclamar la mejora que requiere la vía.

La Unión de Plataformas y Movimientos por unas Carreteras Dignas ha convocado para el sábado, a las 11.00 horas, sendas caravanas que saldrán de cada una de esas localidades para confluir en el Castillo Calavera, en Belver de Cinca, donde se leerá un manifiesto.

Los vecinos de ambas localidades tendrán en ese sábado negro provincial el apoyo de plataformas de otras zonas de Huesca que también reclaman la mejora de sus carreteras.

“Hacen falta fechas, garantías y compromisos concretos”, señalan desde la Unión de Plataformas y Movimientos por unas Carreteras Dignas. El reciente anuncio del Gobierno de Aragón sobre incluir un tramo de 7 km en un plan específico “deja sin respuesta qué ocurrirá con los otros 7, que no pueden quedar en el olvido. No tiene sentido que una carretera que necesita una solución integral se aborde dejando la mitad pendiente”.

Llevan “más de 23 años esperando su rehabilitación”, anotan, y sobre el tramo incluido en el anuncio “seguimos sin disponer de información suficiente: no conocemos los plazos, el calendario de ejecución, las fechas de licitación ni cuándo comenzarán las obras, ni contamos con detalles claros sobre las actuaciones previstas”. “Después de más de 23 años de espera y de haber conocido numerosas propuestas y proyectos que no han llegado a materializarse, esta falta de información genera una comprensible desconfianza”, añaden.

El recién presentado proyecto de Presupuestos del Gobierno de Aragón para el año que viene no incluye ninguna partida específica para intervenir en esa carretera, por mucho que el consejero de Fomento, Octavio López, anunciara hace unas semanas su inclusión en el Plan Extraordinario.

El documento reseña “un programa específico de inversiones destinado al resto de la red autonómica” para “actuaciones de mejora, acondicionamiento y modernización” de vías ajenas al llamado Plan Extraordinario. “Durante 2027 se continuará la ejecución de las actuaciones iniciadas”, señala, y se prevé “la puesta en marcha de nuevas inversiones consideradas preferentes desde el punto de vista territorial, funcional y de seguridad vial”.

No obstante, el desglose de actuaciones solo incluye tres intervenciones de “mejora de la seguridad vial en carreteras” en todo el país, siete más en tramos de elevada accidentalidad y otros once en travesías y accesos a poblaciones.