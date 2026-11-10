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Siluros del canal de Seròs, alimento para aves tras ser sacrificados y triturados

La fauna autóctona es rescatada y liberada, pero esta especie invasora se sacrifica

Raúl Ramírez
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Raúl RamírezCap de Comarques

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El vaciado del canal de Seròs para llevar a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento sacó a la luz numerosos ejemplares de siluro, un enorme pez foráneo que puede medir entre uno y dos metros. Fueron capturados mediante pesca eléctrica por técnicos de la empresa contratada por Endesa para preservar la fauna autóctona que habita el canal. 

El personal de esta firma rescatan a los ejemplares de especies locales y los liberan aguas abajo, pero los siluros son una especie considerada invasora. Al capturarlos, los sacrifican de inmediato y los trocean para que su carne pueda emplearse como alimento para las aves en el Centre de Fauna de Vallcalent, según indicaron fuentes de la compañía hidroeléctrica.

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