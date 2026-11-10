Un pueblo de Lleida solo permitirá recolectar setas a sus vecinos y a los de núcleos próximos, con multas de hasta 1.500 euros a los infractores

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Cabó limitará el acceso motorizado a los bosques y pistas forestales del municipio, así como la recolección de setas. Solo podrán hacerlo los vecinos y dueños de tierras de la localidad, así como los habitantes de poblaciones vecinas que pidan permiso para ello. Las nuevas ordenanzas, que el consistorio acaba de aprobar de manera definitiva, empezarán a aplicarse a partir del próximo verano, según explicó el alcalde, Xavier Bullich. Este municipio se convierte así en el primero del Alt Urgell que establece restricciones a la recolección de setas. Es una práctica que genera mucha controversia desde hace años, debido a la masificación de los bosques del término municipial y por la falta de civismo de algunas de las personas que acuden cada año para tratar de llenar sus cestas con este preciado alimento.

La nueva normativa municipal establece un período del 1 de agosto al 30 de noviembre en el que que el acceso a diferentes pistas forestasles estará limitado mediante vallas para impedir el paso. Los bosques objeto de esta regulación son los de l’Oliva, El Pujal, El Vilar, la Obaga de Finestres y el de Cabó. Las vallas y las señales que advertirán sobre la prohibición estarán en la pista forestal de la carretera de Collmarí, en el camino que transcurre entre Organyà y Cabó, y a lo largo del Camí d’Escales.

El paso, tanto para el acceso rodado como para la recogida de setas, estará limitado “de forma exclusiva” a los vecinos de Cabó y a las personas propietarias de fincas en el municipio. También podrán acceder, según detalló el alcalde, los vecinos de los municipios colindantes “previa autorización municipal”. El resto de personas tendrán el acceso vetado.

Sanciones

La ordenanza tipifica el incumplimiento de la normativa como una infracción administrativa grave que comportará multas de entre 300 y 1.500 euros. Su importe dependerá de los daños o perjuicios producidos, la intencionalidad de cometer la infracción o la reincidencia. Podrá incluir también la retirada de la autorización concedida y la prohibición de solicitarla de nuevo en temporadas posteriores. El ayuntamiento destinará a un trabajador municipal a vigilar durante los meses de vigencia de la limitación. Éste se coordinará con Agentes Rurales y con Mossos d’Esquadra.