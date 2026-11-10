Urtasun ve injusto para Lleida retirar el 12% de la producción de aceite

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ministro de Cultura y número dos en la lista de Frente Amplio a las generales del día 29, Ernest Urtasun, aseguró ayer en Lleida que “no le parece justa” la medida que ha tomado el ministerio de Agricultura que encabeza Luis Planas, del PSOE, de obligar a retirar el 12% de la producción de aceite, que en Lleida tiene una gran incidencia. Indicó que no cree que deba ser horizontal afectando por igual a todos los productores. “Es verdad que hay una sobreproducción de aceite, pero también es verdad que estamos importando aceite de fuera, por lo que esta medida resulta extraña”. Resaltó que la afectación no es la misma para los grandes productores, que pueden adaptarse mejor a esta retirada y a la situación financiera del mercado, que para las cooperativas pequeñas, “ya que con medidas de este tipo lo que se puede acabar provocando es una mayor concentración del sector”. En este sentido, solicitó que se adopten soluciones por sectores y no afecte a los pequeños productores.

También se refirió a la gravedad que conlleva que el PP haya reconocido que su abogado mantuvo contactos con personsa vinculadas al caso Koldo, “lo que no nos sorprende viniendo del PP, del que puedes esperar cualquier cosa, pero son hechos muy graves relacionados con la trama de corrupción”. Recalcó que la corrupción vinculada a los dos grandes partidos provoca una gran desafección de la política, por lo que “quiero reivindicar que nosotros como Frente Amplio hemos gobernado sin corrupción. La política sin corrupción existe”. Sobre el catalán, Urtasun se refirió a la posibilidad de eliminar su uso en el Congreso, una medida lograda esta legislatura y que la diputada y número 2 del PP por Madrid Cayetana Álvarez de Toledo aseguró que dejará sin efecto si gobiernan los populares. Sin embargo, el alcalde de Badalona y también en las listas del PP, Xavier García Albiol, no comparte esta medida, por lo que exigió a Feijóo que aclare la postura. Urtasun también valoró que el Supremo haya rechazado suspender el voto a casi 190.000 nacionalizados por la “ley de nietos” como pretendía Vox (ver página 11). Hizo estas declaraciones en la Seu Vella aprovechando la presentación de la candidata leridana de la formación, Montse Cortasa. Anunció que el ministerio de Cultura invertirá 500.000 € en la restauración de las murallas y el cimborrio del conjunto monumental medieval, emblema de la ciudad. En marzo, el Instituto del Patrimonio Cultural de España completó la restauración de las cubiertas del claustro, que costó más de 650.000 €.