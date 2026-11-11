Centenares de personas se manifiestan en Tàrrega por la vivienda asequible y la subida de salarios

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Centenares de personas se han manifestado esta mañana por las calles de Tàrrega para reclamar vivienda asequible y un aumento de los salarios. La marcha ha empezado poco después de las 11 de la mañana en la plaza del Carme y recorre varias calles del centro en dirección a la plaza Major.

Entre los asistentes hay personas de diferentes sectores, como el social y el educativo, entre otros ámbitos. A lo largo del recorrido se pueden ver numerosas pancartas con mensajes como Vuestro negocio, nuestra miseria", "Ni resignación ni silencio" y "No somos invisibles, el sector social también existe".

La movilización tiene como destinación la plaza Major, donde está previsto que se lea un manifiesto una vez llegue el grupo de manifestantes.

Consignas durante el recorrido

Mientras avanzan por las calles, los manifestantes han llamado lemas como "Las calles siempre serán nuestras", "Arriba los salarios" y "Abajo los alquileres". Así, las demandas sobre vivienda y condiciones laborales se han situado en el centro de la protesta.

Participación de varios ámbitos

La presencia de colectivos diversos ha sido una de las características de la jornada. Según se ha podido observar, participan trabajadores del sector social y de la educación, que han querido hacer visibles sus reivindicaciones con pancartas propias.