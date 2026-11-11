Josep Rosell Santaularia

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El diseñador Josep Rosell repasa su trayectoria profesional en El que queda, una exposición instalada en el Molí de Cal Ferran que reúne cerca de medio centenar de creaciones y rinde homenaje a las personas que han contribuido a su carrera. La muestra, que inicialmente debía finalizar el 8 de noviembre, se prolongará toda esta semana ante la buena acogida del público.

¿Qué encuentra el visitante en la exposición El que queda?

Es un homenaje a toda mi trayectoria y, especialmente, a las personas que han formado parte de ella. Modelos, maquilladores, periodistas y muchos otros profesionales que han trabajado conmigo desde mis inicios hasta la actualidad. Quería mostrar todo lo que hay detrás de cada creación y dar visibilidad a quienes normalmente no aparecen delante de las cámaras.

¿Cuándo empezó su trayectoria en el mundo de la moda?

Todo comenzó en 2019, con el primer vestido que confeccioné y que ahora está expuesto aquí. Después llegaron los desfiles en distintos lugares, como el Delta de l’Ebre, Mollerussa o El Palau d’Anglesola. A través de esos contactos surgieron nuevas colaboraciones y proyectos, entre ellos, los diseños que lucieron Jade Oukid en los Goya y Marc Solé en Cannes.

¿Cuántas creaciones forman parte de la muestra?

Aproximadamente medio centenar. Hay piezas de diferentes colecciones, incluida Vita, que fue la primera que lanzamos de forma independiente. Lo más interesante es que los visitantes, especialmente los estudiantes, puedan descubrir cómo trabaja un diseñador y conocer todo el proceso creativo.

¿Qué vestido tiene para usted un valor sentimental especial?

Sin duda, el primero que confeccioné. Cuando lo hice prácticamente no sabía nada de tejidos ni de tallas y fui cosiendo las plumas una por una, a mano. La modelo fue Núria, una amiga mía. Es una pieza muy especial porque representa mis comienzos y todo lo que he aprendido desde entonces.

¿Cómo valora el mundo de la moda actual?

Vivimos en una sociedad donde todo sucede demasiado rápido. Hoy recordamos un vestido porque alguien lo ha llevado en un acontecimiento importante, pero dos días después ya lo hemos olvidado. Además, creo que actualmente se da demasiado protagonismo a los influencers y no siempre se reconoce suficientemente el trabajo de los diseñadores. Hay profesionales que estudian, investigan nuevos tejidos y trabajan constantemente para mejorar. Es importante saber quién está detrás de cada creación y valorar ese esfuerzo.

Después de vestir a artistas como Jade Oukid y Marc Solé, ¿cómo han sido estas colaboraciones?

Todas han sido muy positivas porque cada artista tiene unas necesidades diferentes. Con Jade contactamos a través de Instagram y conectamos enseguida, aunque no nos conocíamos. Marc Solé, además de actor, es bailarín, por lo que necesitaba un vestuario cómodo que le permitiera moverse con libertad. En cambio, el diseño de Jade era mucho más estructural. También he trabajado muy bien con artistas de nuestro territorio como Xènia Páez. Cada colaboración es diferente y siempre aprendes algo nuevo.

¿Considera que Mollerussa y el Pla d’Urgell ofrecen suficientes oportunidades a los creadores?

Creo que tenemos muchos artistas, diseñadores y una actividad cultural importante, pero todavía cuesta dar a la cultura el protagonismo que merece. Sería interesante que diferentes creadores colaboraran más entre sí. Yo lo he hecho trabajando con músicos, artistas y grupos de batucada. Son disciplinas diferentes que pueden conectarse y generar proyectos nuevos. Tenemos talento, pero hay que darle más espacio y visibilidad.

¿Por qué decidió vincular esta exposición con la lucha contra el Alzheimer?

El que queda hace referencia precisamente a la memoria. Debemos recordar de dónde venimos y todo el camino recorrido hasta llegar donde estamos. Por eso quisimos que también fuera un homenaje a todas las personas que han formado parte de esta trayectoria y destinar la recaudación a la Fundació Pasqual Maragall. La entrada cuesta tres euros y toda la recaudación se destina a esta causa.