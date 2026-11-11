Salàs de Pallars recupera la tracción animal en su XXI Fira

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La Fira de Salàs, del 13 al 15 de noviembre, reivindica el papel de los équidos en la agricultura y la gestión forestal. El viernes se recordará los 75 años de la llegada del tren, con conferencia y una exposición, seguidos de cena y concierto. El sábado habrá el Aplec de Tracció Animal, con arada, labores forestales y siembra, y las jornadas sobre el Cavall Pirinec; por la noche, el Mulafest unirá gastronomía y música. El domingo la feria reunirá de productos locales, artesanía y actividades.