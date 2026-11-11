CERTÁMENES
Salàs de Pallars recupera la tracción animal en su XXI Fira
La Fira de Salàs, del 13 al 15 de noviembre, reivindica el papel de los équidos en la agricultura y la gestión forestal. El viernes se recordará los 75 años de la llegada del tren, con conferencia y una exposición, seguidos de cena y concierto. El sábado habrá el Aplec de Tracció Animal, con arada, labores forestales y siembra, y las jornadas sobre el Cavall Pirinec; por la noche, el Mulafest unirá gastronomía y música. El domingo la feria reunirá de productos locales, artesanía y actividades.