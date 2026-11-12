Extraditan al Reino Unido a un violento fugitivo detenido en Lleida

Publicado por Laura García Redactora Segre REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La Audiencia Nacional ha accedido a la extradición al Reino Unido de un “peligroso fugitivo” con numerosos antecedentes que fue detenido en verano en Lleida tras haber protagonizado una violenta pelea a cuchilladas que acabó con él y el otro implicado hospitalizados en el Arnau de Vilanova. La pelea fue grabada y las imágenes se hicieron virales en las redes sociales, lo que también facilitó el arresto por parte de la Policía Judicial de Lleida, del Grupo de Fugitivos de Catalunya y de la Interpol.

La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por la defensa, que alegaba que el investigado tiene nacionalidad española y su estado psíquico no es estable. La Audiencia Nacional considera que se cumplen todos los requisitos para que sea entregado a las autoridades judiciales del Reino Unido. El fugitivo, que tiene otros antecedentes en Inglaterra, está acusado de causar graves lesiones a un paciente cuando estaba recluido en un centro hospitalario de alta seguridad de Londres el 30 de noviembre de 2023. Acabó huyendo del complejo sanitario-penitenciario y fugándose a España. Aquí ha acumulado un largo historial de 45 arrestos, todos ellos de perfil violento y la mayoría localizados en Catalunya. Su ficha policial incluye dos intentos de homicidio, varios atracos (robos con violencia), algunos robos con fuerza y episodios de lesiones.

El fugitivo fue imputado por tentativa de homicidio en junio por la Guardia Urbana de Lleida. Concretamente, dos hombres de 33 y 39 años resultaron heridos graves el día 21 de ese mes al apuñalarse mutuamente en la calle Pere de Coma, en el Barri Antic, como avanzó este periódico. Ambos fueron evacuados al hospital Arnau de Vilanova, donde el fugitivo fue detenido el 16 julio. El 4 de agosto recibió el alta hospitalaria y la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión para ejecutar la OID (Orden Internacional de Detención) y ahora la Audiencia Nacional ha accedido a la entrega solicitada por Reino Unido.