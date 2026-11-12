Quejas por falta de refuerzos al bus interurbano

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Las líneas de autobús interurbano que conectan Lleida con varios municipios del Segrià a través de la N-230 y la N-240 siguen sufriendo una situación de colapso por el aumento de la demanda que ha experimentado el servicio en los últimos meses, y que se nota especialmente en las localidades más próximas a la capital, como Almacelles, Torrefarrera o Alcarràs, donde a muchos usuarios les resulta imposible subirse a un vehículo que llega a sus respectivas paradas sin plazas disponibles. Esta situación se reproduce en las horas punta y también los sábados —con menos frecuencias—, lo que llevó a la conselleria de Territorio de la Generalitat a anunciar en septiembre que pondría en marcha “un segundo plan de choque del bus interurbano para reforzar las líneas con más demanda” con el objetivo de revertir la problemática. Dos meses después, sin embargo, usuarios de la línea entre Almacelles y Lleida denuncian a SEGRE que el servicio sigue operando con dificultades por el mismo motivo, y que el vehículo de refuerzo que se añadió para reforzar la línea los sábados “solo duró una semana”.

Las mismas fuentes, además, explican que por el momento no han recibido ninguna información de cuándo se instaurarán las mejoras previstas, y subrayaron que los problemas de la línea van mucho más allá de la falta de plazas: también reivindican “recuperar el recorrido dentro de Lleida ciudad” y las paradas que se han ido perdiendo en los últimos años por los cambios que se han ido aplicando en el servicio. Según apuntan vecinos de Almacelles, el actual recorrido “no da respuesta a sus necesidades”, ya que para llegar a determinadas zonas de la capital deben recurrir a otros servicios de transporte urbanos. También reclaman que el plan de choque de la Generalitat aumente las frecuencias.

Por su parte, el alcalde de Almacelles, Antoni Arnó, afirmó que las reivindicaciones del consistorio están en sintonía con las de los usuarios del municipio, y que esta semana o la próxima tiene previsto reunirse con representantes de la conselleria de Territorio para conocer los detalles del plan de choque y cuándo se pondrá en marcha. “Solicitaremos más frecuencias, un cambio de horarios y también que se instalen marquesinas en las paradas de Lleida”, avanzó Arnó.

Al mismo encuentro asistirán representantes de las compañías concesionarias del servicio y también el alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, quien subrayó que el bus Exprés que pasa por su localidad “sigue igual” a pesar de que la Generalitat reforzó la línea con una circulación más a las 8.00 horas tras las quejas del consistorio y de los usuarios, que a principios de octubre denunciaron que las expediciones de las 7.23 y de las 7.53 horas eran insuficientes para absorber la demanda.