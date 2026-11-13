Un total de 184 alumnos se presentarán este sábado en la Seu d'Urgell en la convocatoria extraordinaria de exámenes de conducir

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La convocatoria extraordinaria de exámenes de conducir en la Seu d'Urgell se llevará a cabo este sábado y examinará a un total de 184 alumnos. Para realizarla, 11 examinadores de la plantilla laboral de Lleida y otras prefecturas se desplazarán hasta el Alt Urgell, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

De los alumnos que se presentarán a la prueba de conducir de este fin de semana, 123 se examinarán para obtener el permiso de conducir de turismo, 29 para el de moto, 28 para el de camión y 4 para el de autobús.

La jornada extraordinaria busca incrementar la capacidad de examen y dar respuesta a la demanda existente. El sábado 28 de noviembre se llevará a término otra en la ciudad de Lleida. Las dos convocatorias se suman a la celebrada el pasado 15 de mayo.