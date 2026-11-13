SEGRE

Un total de 184 alumnos se presentarán este sábado en la Seu d'Urgell en la convocatoria extraordinaria de exámenes de conducir

Se desplazarán 11 examinadores. El 28 de noviembre se realizará otra jornada en Lleida ciudad

Coches de autoescuela esperando para realizar el examen conducir en Lleida

Coches de autoescuela esperando para realizar el examen conducir en LleidaACN

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

La convocatoria extraordinaria de exámenes de conducir en la Seu d'Urgell se llevará a cabo este sábado y examinará a un total de 184 alumnos. Para realizarla, 11 examinadores de la plantilla laboral de Lleida y otras prefecturas se desplazarán hasta el Alt Urgell, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

De los alumnos que se presentarán a la prueba de conducir de este fin de semana, 123 se examinarán para obtener el permiso de conducir de turismo, 29 para el de moto, 28 para el de camión y 4 para el de autobús.

La jornada extraordinaria busca incrementar la capacidad de examen y dar respuesta a la demanda existente. El sábado 28 de noviembre se llevará a término otra en la ciudad de Lleida. Las dos convocatorias se suman a la celebrada el pasado 15 de mayo.

El més llegit

tracking