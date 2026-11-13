El azafrán arraiga en los campos de un pueblo de Lleida ocho siglos después: "es un proceso muy laborioso y esa es la principal razón de su elevado precio"

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Entre los siglos XIII y XV, los campos del sur de la Segarra lucían cada otoño el color violeta del azafrán. El cultivo convirtió la comarca en uno de los principales exportadores de este condimento en todo el Estado, aunque con el tiempo terminó desapareciendo. Hace ocho años, tres productores de Mas de Bondia, en Montornès de Segarra, decidieron recuperarlo y volver a producirlo con el fin de mantener vivo el patrimonio agrario local.

Bajo la marca Safrà de Mas de Bondia, los tres socios cultivan azafrán en distintas parcelas que suman 0,25 hectáreas. La producción puede alcanzar los 400 gramos en las mejores campañas, aunque habitualmente oscila entre los 200 y los 300 gramos. Para obtener un gramo se necesitan aproximadamente 250 flores. “La recolección del azafrán es un proceso muy laborioso y esa es la principal razón de su elevado precio, que suele ser de unos 12 euros por gramo”, explicó Josep Domènech, uno de los impulsores del proyecto.

Un proceso sensible

Los bulbos del azafrán pueden producir durante cinco o seis temporadas, aunque ofrecen su máximo rendimiento en el cuarto año de haberlos plantado. Durante el año apenas necesita cuidados, aunque cuando empieza la recolección entre finales de octubre y principios de noviembre requiere una atención diaria. “Hay que venir por la mañana, coger las flores, separar los filamentos rojos del pistilo y tostarlos”, detalló Domènech. Este último paso es especialmente delicado, ya que debe hacerse con un hornillo y un tamiz controlando en todo momento la temperatura para no dejarlo demasiado blando ni quemarlo.

Les flors violetes acabades de collir. - J. BONILLA

Otro de los productores, Dionís Oña, aseguró que uno de los retos que se encontraron al inicio del proyecto fue la distribución y comercialización del producto. “En las grandes superficies se puede encontrar un azafrán que no tiene la misma calidad”, señaló. Por ello, sus ventas se concentran principalmente en restaurantes y particulares de la zona interesados en el producto, además de la Escuela de Hostelería de Barcelona, de la que también son proveedores. Lo comercializan en pequeños envases de medio gramo, uno y cinco gramos.

“Cuando hay un incremento de la producción, nos ayudan nuestras mujeres y nuestras hijas y se convierte en una tarea familiar como ya lo había sido siglos antes. A pesar de todo el esfuerzo que requiere recogerlo, cuando ves la flor, hueles su aroma o tienes el producto envasado, sientes una gran satisfacción personal y colectiva”, subrayó Oña.