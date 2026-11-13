Los ‘paers’ y la Paeria de Cervera se remontan a mediados del siglo XIII

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Cervera abrió el pasado viernes un nuevo ciclo dentro de la conmemoración del Mil·lenari dedicado a los orígenes de la ciudad. Bajo el título Rics i pobres, homes i dones, autòctons i nouvinguts en els mil anys d’història de Cervera, se han programado tres conferencias que abordan las similitudes y diferencias entre quienes han habitado la población a lo largo de diez siglos.

La primera ponencia corrió a cargo del doctor y profesor de Historia del Derecho de la UB Max Turull, que repasó las distintas formas de organización política de Cervera durante la Edad Media. Turull explicó que “la estructura de los municipios en la época medieval era singular para cada uno de ellos en virtud de los privilegios que pactaban con el rey y el señorío”.

El historiador apuntó que el Mil·lenari “no es otra cosa que la celebración de un documento, la carta de poblamiento que reconoce un territorio que ya existía”. En este sentido, destacó que los vestigios documentales hablan solo del castillo hasta 1113, cuando aparece la primera referencia a la capital de la Segarra como villa.

El rey Alfonso I concedió a la ciudad la capacidad de conformar una cofradía en 1182, lo que, según Turull, fue “la primera forma de gobierno colectivo que tuvo Cervera”. Este ente respondía a la necesidad de los pobladores de organizarse para afrontar la defensa, el mantenimiento de caminos y espacios públicos y los gastos comunes. A este privilegio le siguió la concesión del consulado en 1202, aunque “todo hace pensar que no hizo fortuna”, ya que no tuvo continuidad.

En 1258 se menciona por primera vez a los paers, nombre que ha llegado hasta nuestros días para designar a los concejales de la Paeria de Cervera. El conferenciante destacó que “el hecho de tener Paeria es una singularidad que solo se comparte con Lleida, Balaguer, Tàrrega, Agramunt y Linyola”.

Las acusaciones de corrupción que pesaban sobre los representantes políticos municipales llevaron a Jaume II a sustituir la Paeria en 1311 por una juradía con solo seis paers. Veinte años más tarde, Alfons III restituyó el órgano anterior y estableció un organigrama con cuatro paers, veinte consellers y un cuerpo consultivo de prohombres. A partir de entonces, la política local se estabilizó y “no hubo grandes cambios hasta inicios del siglo XVIII con los Decretos de Nueva Planta”, afirmó Turull.

El acto, moderado por Francesc Xavier Rivera, empezó con unas palabras de recuerdo al activista cultural Armand Forcat, fallecido días antes. La próxima sesión tendrá lugar el 20 de noviembre en el mismo espacio a cargo de la historiadora del arte Maria Garganté, que hablará sobre el papel de las mujeres a lo largo de la historia de Cervera.