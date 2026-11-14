El Segrià Sud alcanza las 5 hectáreas de placas solares y prevé llegar a 10

El Segrià Sud ha puesto en marcha la planta esta semana aunque la utilizará para la próxima campaña. - C.R.S.S.A

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La comunidad de regantes del Segrià Sud ha construido su cuarta planta solar, ubicada en Seròs, para bombear agua hasta las balsas de regadío. Se suma a otras dos que ya hay en este municipio y a la que funciona en Llardecans. Según el presidente del organismo, Joan Sabaté, la nueva planta tiene una superficie de 2,5 hectáreas y una potencia de 1.285 kW pic. En total, la comunidad ya cuenta con más de 5 hectáreas de placas solares para promover el ahorro energético.

Sin embargo, actualmente tres de cada cuatro euros del presupuesto anual, 1,5 millones de los 2 millones del total, van destinados a la factura de la electricidad para hacer funcionar el bombeo del agua, es decir, un 75% del montante. En este sentido, Sabaté remarcó que es necesario primar la construcción de nuevas plantas para reducir al máximo este gasto.

La nueva planta se pondrá en funcionamiento la campaña de regadío de 2027. Asimismo, Sabaté anunció que está en proyecto otra planta solar, en este caso, de entre 5 y 6 hectáreas, cerca de la toma en el río Ebro, en el municipio de Almatret, con una potencia de 5.000 kW.

La intención de los regantes es reducir al máximo el consumo eléctrico, en especial, si se tiene en cuenta que se ha pedido una mayor dotación de agua, un total de 5,7 hectómetros cúbicos al año, para ampliar la superficie de regadío de apoyo, que ahora es de 6.200 hectáreas en los municipios de Seròs, Maials, Llardecans, Almatret y Torrebeses. Según Sabaté, la intención es llegar a las 8.800 hectáreas y que queden contempladas dentro del nuevo Plan Hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) de 2028-2033.

Sabaté indicó que la CHE ya ha sacado a exposición pública esta ampliación, que se puede consultar en los distintos ayuntamientos, además del de La Granja d’Escarp, municipio afectado por algunas fincas limítrofes.

La mayor parte del regadío que abarca el Segrià Sud son cultivos de olivo, donde el riego de apoyo ha salvado la campaña de producción de aceite, ya que en las zonas de secano será sensiblemente menor debido a las escasas precipitaciones. También hay almendros.