Maials celebra la última jornada de la 29 edición de la Fira de l'Oli Verd tras una tarde de granizadas

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Maials afronta hoy la última jornada de la 29 edición de la Fira de l'Oli Verd después de una tarde de lluvias y granizadas que han afectado a los campos de olivos de la zona.

Según el presidente de la cooperativa del Camp Foment Maialenc, Francesc Teixidó, las afectaciones "quizás no serán tan graves porque el temporal ha venido acompañado de agua", aunque ha reconocido que hay campos que "parecen nevados" por el color blanco del granizo acumulado.

El temporal llega en pleno inicio de la campaña de recogida de aceitunas, que este año avanza a un ritmo "tranquilo" en comparación con temporadas anteriores. Pese a la granizada, la cooperativa mantiene una previsión de cosecha considerada "normal", situada alrededor del millón de kilos.

La feria de este año reúne a cerca de un centenar de expositores y destaca la figura del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, distinguido como Amic de l'Oli 2026.