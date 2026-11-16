Detectan los primeros perros muertos por comer carne de jabalíes infectados: “los perros se incineran y no se llega a saber nada”

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los veterinarios han empezado a documentar episodios de perros de caza que mueren tras ingerir carne de jabalíes portadores de la enfermedad de Aujeszky o haber mordido a los ungulados. Ya se han detectado 8 muertes de perros por esta causa en el Baix Cinca. En Lleida no hay casos declarados pero el Colegio de Veterinarios ofrece un protocolo.

La superpoblación de jabalíes y la frecuente presencia entre sus miembros de animales portadores de la enfermedad de Aujeszky, con una prevalencia del 35,8% a escala estatal y del 28,6% en Lleida, han aflorado un inquietante efecto secundario en la muerte de perros de caza que han contraído esa patología al morder a los ungulados o ingerir su carne. Hasta el momento no hay constancia del salto de ese virus desde estos últimos ni desde los perros a ganado de abasto, entre los que el cerdo es el de mayor riesgo.

En el periodo 2020-2025 se han detectado en el Baix Cinca ocho de los dieciocho casos de muerte de perros por Aujeszky confirmados en Aragón, según explicó Mari Cruz Arnal, investigadora principal del seguimiento sanitario de las especies cinegéticas en la facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Y un 10,8% de los cazadores que participaron en la encuesta realizada por la veterinaria de la UdL Mònica Carrera en su TFG (Trabajo de Fin de Grado) “declararon haber tenido algún perro con Aujezski, con predominio de casos en el resto de España en relación con Catalunya”.

“Entre los veterinarios, un 24,2% afirmaron haber atendido a algún perro con sintomatología compatible con la enfermedad de Aujezski”, reseña el trabajo, cuyos datos contrastan con el nivel de sordina que se aplica a la existencia del fenómeno.

Ambas, que esta semana participaron en Fraga en el I Foro Nacional de Aujeszky en Perros de Caza, organizado por la Federación Aragonesa de Caza, Arrecal (Asociación de Rehalas) y el Colegio de Veterinarios de Huesca, coinciden en que la prevalencia es mucho mayor en realidad. Los cazadores evitan declarar los casos por una mezcla de desinformación y bulos que les lleva a temer que perderán al resto de sus perros o que serán obligados a crear un núcleo zoológico para ellos, algo que solo se exige a partir de quince perros en Catalunya o de siete en la Franja.

“Sabemos que hay más casos, y que estos se concentran entre octubre y febrero por ser la época de caza, porque estamos en contacto con los cazadores”, explica Arnal, quien anota que “Fraga desequilibra la estadística porque los cazadores colaboran, tienen una disponibilidad excepcional”.

“Hay casos, pero la gente no los quiere declarar, son reacios”, apunta Carrera, quien destaca que “falta concienciación e información”. “Los perros se incineran y no se llega a saber nada. Y ese es el quid de la cuestión”, añade.

El salto del Aujeszky a especies domésticas como los perros o los gatos, cuyos síntomas como babeo, prurito e inquietud le otorgaron el apelativo de semirrabia, no es nuevo. De hecho, la muerte de los gatos en las granjas de cerdos había sido históricamente un indicio de la presencia de esa patología en los animales de abasto antes de su práctica erradicación en la cabaña porcina hace dos décadas. Los episodios de muertes caninas añaden otro factor de riesgo para el sector primario a los que ya venía generando la superpoblación de jabalíes.

Los contagios de Aujeszky están documentados en depredadores como osos, lobos y linces.