La Pobla reabre hoy su matadero y lo ofrece a ganaderos de todo el Jussà

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El matadero municipal de La Pobla de Segur volverá a funcionar, a partir de hoy, después de casi dos años de inactividad. El proyecto ha sido impulsado por 13 ganaderos y carniceros locales y de Tremp, la Vall Fosca, la Vall de Manyanet, Conca de Dalt e incluso de Àger —hasta ahora sacrificaban a los animales en Sort o Alcoletge— que se han integrado en la cooperativa Escorxador Pirineus SCCL y han contado con la complicidad del ayuntamiento de La Pobla para lograr el beneplácito de las consellerias de Salud y Agricultura para la reapertura. Así lo explicó a SEGRE el presidente de la nueva entidad, Miquel Gordó, quien añadió que su voluntad es que el equipamiento “pase de municipal a comarcal” y pueda servir a ganaderos de todo el Pallars Jussà. Para conseguirlo, indicó Gordó, la entidad ya ha presentado su iniciativa “al consell de alcaldes para que más municipios, incluido Tremp, se sumen al proyecto y aporten recursos”.

Por el momento, la cooperativa se ha asegurado el apoyo del consistorio de La Pobla. Su alcalde, Marc Baró, aseguró que la iniciativa es “vital par garantizar el futuro del sector ganadero y cárnico del territorio”, y se ha comprometido a que el ayuntamiento asuma la factura eléctrica del matadero y aporte 3.000 euros anuales. Por su parte, la Diputación contribuyó en su momento con 60.000 euros “para adecuar las instalaciones a la normativa actual”, según Gordó. Agricultura, mientras, ha ofrecido “ayuda técnica” para que la cooperativa pueda optar a subvenciones y cumpla todos los requisitos en materia de salud y planes de limpieza. La conselleria, además, utilizará la reapertura del matadero de La Pobla “como prueba piloto” para mejorar la eficiencia de otras salas de despiece de pequeñas dimensiones, según el responsable de la cooperativa. Asimismo, Gordó también agradeció el apoyo del servicio veterinario de la conselleria de Salud.

“Aprovecharlo todo”

El matadero funcionará cuatro días a la semana, explicó Gordó, y asumirá el sacrificio de terneras, cerdos, corderos y también de vacas adultas. El presidente de la cooperativa explicó que el objetivo “es aprovechar nuestros animales al máximo”, y destacó que el equipamiento ha incorporado un lavadero de estómagos para la elaboración de girella o callos. “Hasta ahora tenían que comprarse a otros mataderos”, indicó Gordó. Las nuevas instalaciones también permitirán aprovechar los carrillos y las lenguas de las vacas.

Tanto la matanza como la gestión de la burocracia, sin embargo, se han externalizado.