Siete detenidos por sustraer metal en las Garrigues y en el Pla d'Urgell y formar parte de un grupo criminal

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Los Mossos d'Esquadra detuvieron a siete hombres, de entre 18 y 77 años, el 12 de noviembre como presuntos autores de delitos de hurto y pertenencia a un grupo criminal. La detención se realizó a raíz de operaciones desarrolladas en el marco del Programa Operativo Específico (POE) Metal de los Mossos d'Esquadra del ABP Pla d'Urgell - Garrigues. Todos los detenidos acumulan antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y de características similares.

Los últimos meses, los Mossos d'Esquadra detectaron un incremento de sustracciones de utensilios y elementos metálicos en empresas y explotaciones agrícolas y ganaderas del territorio. A partir de las denuncias identificaron un patrón de reincidencia en empresas y explotaciones agropecuarias de las Garrigues y el Pla d'Urgell.

Según el análisis, un grupo de personas acudían al lugar con la intención de recoger chatarra. Según los Mossos, a veces los responsables o trabajadores llegaron a sentirse intimidados por la actitud de estas personas. En una explotación ganadera de Arbeca y en una empresa de Bell-lloc d'Urgell, incluso hubo casos donde sustrajeron durante los descansos del mediodía motores, generadores y hierros. Además del valor económico de los efectos sustraídos, los hechos generaban importantes perjuicios a las víctimas por los daños causados en las instalaciones y los costes para repararlos.

La investigación de los mossos determinó que parte de los implicados formaban parte de un mismo entorno familiar o relacional, actuando de manera coordinada y estructurada y constituyendo un grupo criminal dedicado a la sustracción de metal. Los miembros se repartían las funciones -unos sustraían el material mientras otros vigilaban, aseguraban vías de huida o transportaban los objetos sustraídos- y después comercializaban el metal con vehículos diferentes y variando el destino para no ser pillados.

Un dispositivo policial coordinado desde la Comisaría de Mollerussa permitió la localización y detención de las personas presuntamente relacionadas con los hechos. La investigación se considera concluida, pero no se descartan nuevas detenciones o actuaciones policiales derivadas de la información conseguida durante los trabajos.