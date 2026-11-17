Una nueva huelga de trenes ha vuelto a poner de manifiesto los problemas del servicio de Rodalies, con incumplimientos de los servicios mínimos que han dejado a muchos usuarios sin alternativas para llegar al trabajo, a clase o a citas médicas. La situación se ha repetido en varias estaciones de la red, donde trenes anunciados no han llegado.

La propia consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha reconocido que los servicios mínimos no se están cumpliendo, una admisión que ha incrementado la indignación entre los viajeros. Muchos usuarios denuncian que Rodalies anuncia trenes que después no pasan, cosa que los obliga a esperar sin información fiable ni soluciones inmediatas.

Pasajeros sin tren en Tàrrega

Por ejemplo, en la estación de Tàrrega, líneas RL4 y RL3, la situación ha sido especialmente grave durante las primeras horas de la mañana. De los tres trenes previstos antes de las 8.00 h para recoger pasajeros, no ha pasado ninguno, aunque tendrían que estar garantizados por los servicios mínimos.

La estación de autobuses de Tàrrega, situada justo en frente, se ha llenado rápidamente de gente que buscaba una alternativa para desplazarse. Los buses habituales han salido llenos y, hasta pasadas las 8.00 h, no se habían habilitado, al menos ninguno, autobuses alternativos de Renfe. Muchos usuarios han acabado llegando tarde porque, por ejemplo, el tren hacia Lleida pasa a las 7.22 horas y el bus no lo hace hasta las 7.45h.

Muchos afectados han pedido al auxiliar de la estación de tren justificantes para acreditar retrasos o ausencias en el trabajo, en el instituto o en la universidad, donde clases y exámenes se han visto afectados.

Los afectados piden soluciones inmediatas: información clara y actualizada, transporte alternativo suficiente desde el primer momento y garantías reales que los servicios mínimos se cumplan. “Mejor que no anuncien ningún tren, porque no pasan”, destacaban la mayoría de usuarios concentrados a la estación de autobuses donde reinaba una sensación general de resignación y frustración. Informa Laia Pedrós.

Avalanchas en los autobuses en Cervera

En Cervera no ha pasado ningún tren hasta las 7.30 h y la estación ferroviaria estaba vacía. Los viajeros se han dirigido a la estación de autobuses para intentar llegar a Lleida o Tàrrega, y se ha formado una gran aglomeración porque no cabían todos. Algunos han optado por llamar a familiares o amigos para que los llevaran en coche.

La situación ha tenido un detalle paradójico: justo este martes se había previsto probar uno de los nuevos trenes de Ferrocarrils. Se prevé, a más que el bus, que sale de Cervera llegue pleno en Tàrrega, donde podría haber más gente esperando en la estación que plazas disponibles. Informa Jordi Bonilla.

En Mollerussa, autobuses de refuerzo

En Mollerussa, el hecho que haya la estación de bus delante de la de tren ha facilitado mucho las cosas. El traspaso de gente de una estación a la otra ha sido uns constante durante toda la mañana. El primer tren que ha pasado ha sido el que va dirección Barcelona, a las 8:30h, e iba vacío. Han pasado autobuses de refuerzo para recoger a la gente que no cabía en los otros. Informa Joan Gómez.